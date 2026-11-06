Un ex juez de la Corte Suprema bonaerense chocó contra un local y atropelló a cinco mujeres en City Bell

Un ex juez de la Corte Suprema bonaerense se metió con su auto a un negocio y atropelló a cinco mujeres.

Francisco Roncoroni, de 85 años, perdió el control de su Volkswagen Taos e impactó contra un negocio de estética ubicado en City Bell, partido de La Plata. Las cinco mujeres que estaban en el interior del local y el conductor sufrieron golpes, pero no lesiones de gravedad.

#LaPlata Un ex juez de la Suprema Corte chocó contra un comercio en City Bell: los daños superarían los $15 millones Francisco Roncoroni, un ex juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, fue quien protagonizó el accidente en City Bell, cuando su Volkswagen Taos terminó incrustado contra el frente de un comercio de estética ubicado en calle 467 entre 135 y 136. El conductor, de 85 años (no 90), circulaba a bordo de un Volkswagen Taos y, por causas que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y terminó dentro del local “Estética Fefi”. En ese momento había empleadas trabajando en el establecimiento, aunque ninguna resultó herida. El exmagistrado tampoco sufrió lesiones. El impacto provocó importantes daños materiales en el frente del comercio. Según estimaciones de los propietarios, los trabajos de reparación demandarían alrededor de 15 millones de pesos. Personal policial intervino en el lugar y solicitó la realización de peritajes y el relevamiento de las cámaras de seguridad para determinar cómo se produjo el choque. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 15 de La Plata. — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 7, 2026

El hecho ocurrió el miércoles, minutos antes de las 18.30, en la estética Fefi, ubicada sobre la calle 467, entre 135 y 136. En ese momento, tres empleadas y una clienta se encontraban dentro del establecimiento.

Según la reconstrucción del episodio, una de las mujeres se acercó a la puerta para recibir a otra clienta cuando un Volkswagen Taos ingresó directamente al local. El vehículo no detuvo su marcha y avanzó hasta el fondo del negocio, donde alcanzó a las personas que estaban allí.

Al volante se encontraba Francisco Roncoroni, exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Por motivos que todavía se desconocen, el hombre de 85 años perdió el control del vehículo.

Tanto el conductor como las cinco mujeres atropelladas resultaron con algunos golpes, sin lesiones de gravedad.

Los daños que provocó el choque en el local

El impacto provocó importantes destrozos en el negocio. El vehículo rompió los vidrios de la entrada y chocó contra sillones, una mesa ratona, las mesas de trabajo y varias sillas. El mostrador ubicado en el ingreso fue uno de los pocos elementos que quedó en pie.

Tras el episodio, intervino personal del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte. La investigación por los daños quedó a cargo de la UFI N.º 15 de La Plata.

La trayectoria judicial de Francisco Roncoroni

Roncoroni fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en 2002 y permaneció en el cargo hasta su jubilación, en 2007.

Antes de llegar al máximo tribunal provincial, se desempeñó como magistrado de la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata.

Se recibió de abogado en 1968 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Entre febrero de 1970 y octubre de 1972 fue secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 del Departamento Judicial La Plata.

Luego fue juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 6 del Departamento Judicial San Martín, entre noviembre de 1972 y diciembre de 1974. Más tarde estuvo a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 3 de La Plata, desde mayo de 1976 hasta abril de 1982, cuando asumió como camarista civil.