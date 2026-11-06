Comenzó la soldadura del gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro: los detalles de la obra

San Matías Pipeline (SMP) inició los trabajos de soldadura automática de los caños que conformarán el gasoducto dedicado a la exportación de gas natural licuado (GNL). La obra conectará la producción no convencional de Vaca Muerta con las unidades flotantes de licuación de Southern Energy (SESA) en el Golfo San Matías.

La primera soldadura se concretó en el frente de obra denominado Spread Sur, a la altura del kilómetro 223,1, en las inmediaciones del cruce con el río Negro. El proceso utiliza tecnología automática en dos etapas —una interna y otra externa— para unir la cañería de 36 pulgadas de diámetro. A lo largo de la traza se realizarán unas 39.334 soldaduras completas.

El inicio de estas tareas fue supervisado en el lugar por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el CEO de SESA, Rodolfo Freyre.

“El comienzo de estos trabajos en los plazos previstos consolida nuestro desafío de conectar el potencial de Vaca Muerta con el mercado global de GNL, posicionando a la Argentina como un proveedor clave de energía confiable para el mundo”, destacó Freyre.

Por su parte, Weretilneck señaló: “Damos otro paso concreto para conectar Vaca Muerta con nuestra costa y llevar la energía argentina al mundo. Esta transformación ya se ve en el puerto, en el movimiento de los caños y en los frentes de obra. Llegar hasta acá requirió planificación, trabajo conjunto y una Provincia que ofrece previsibilidad, seguridad jurídica y cumple sus compromisos”.

Inversión, empleo y desarrollo de proveedores, las claves del proyecto gasoducto

El proyecto del gasoducto demandará una inversión estimada de US$1.200 millones a US$1.300 millones y prevé su finalización hacia el segundo trimestre de 2028. Para financiar la construcción, SMP concretó un préstamo sindicado por US$900 millones bajo la modalidad project finance, estructurado por Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, junto a BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. El monto restante se cubrirá con aportes de capital de las empresas accionistas.

En materia de empleo y contrataciones locales, el proyecto ya generó 170 puestos directos y sumó a 98 proveedores rionegrinos para transporte, herramientas, indumentaria, servicios de campamento y salud. Las compras a proveedores provinciales en esta etapa alcanzan los $43.790.064.005. En el pico de construcción, estimado para marzo de 2027, se prevé alcanzar unos 1.335 empleos directos e indirectos.

La traza y el esquema operativo

El trazado total comprende 472 kilómetros: 28,5 km en la provincia de Neuquén y 443,5 km en territorio de Río Negro. La cañería partirá desde la planta de Tratayén (Neuquén) y finalizará en la planta compresora San Antonio Oeste de SESA.

Al 31 de octubre se registraron 280 km de apertura de pista, 81 km de zanjeo y 39 km de desfile de cañería.

Capacidad de transporte: 27,7 millones de m³/día de gas natural.

27,7 millones de m³/día de gas natural. Proveedor de cañería: Welspun Corp. Limited (India), con un total de 12 cargamentos que ingresan por el Puerto de San Antonio Este (SAE). Al 31 de octubre ya se descargaron 4 embarques (13.140 caños).

Welspun Corp. Limited (India), con un total de 12 cargamentos que ingresan por el Puerto de San Antonio Este (SAE). Al 31 de octubre ya se descargaron 4 embarques (13.140 caños). Logística terrestre: El traslado desde el puerto está a cargo de la Cooperativa Rioquén de Río Negro, con un promedio cercano a los 50 retiros diarios hacia las áreas de acopio.

El traslado desde el puerto está a cargo de la Cooperativa Rioquén de Río Negro, con un promedio cercano a los 50 retiros diarios hacia las áreas de acopio. Planta compresora: Ubicada en Allen, contará con 69.000 HP de potencia instalada a través de tres turbocompresores (dos en operación y uno en reserva) provistos por Nuovo Pignone International (Baker) y con obras a cargo de la empresa OPS.

Ubicada en Allen, contará con 69.000 HP de potencia instalada a través de tres turbocompresores (dos en operación y uno en reserva) provistos por Nuovo Pignone International (Baker) y con obras a cargo de la empresa OPS. Construcción y gerenciamiento: El tendido principal lo ejecuta la UT Sicim-Víctor Contreras, con gerenciamiento conjunto de PAE e YPF, y supervisión de campo de IEB Construcciones.

SMP es un consorcio integrado por Pan American Sur (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar FLNG (10%), la misma composición accionaria que conforma SESA. El proyecto se integra al esquema de licuación en Río Negro a través de los buques flotantes «Hilli Episeyo» y «Esperanza», previstos para comenzar a operar en 2027 y 2028 respectivamente.