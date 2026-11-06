En medio de la crisis de los sueldos desdoblados, el secretario de Hacienda de Roca se tomó licencia

El secretario de Hacienda de Roca, Pablo Rolo, se tomó una licencia, según indicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes de la intendencia de María Emilia Soria. En medio de rumores de un pedido de renuncia, las fuentes municipales consultadas negaron ese pedido y afirmaron que el funcionario está ausente momentáneamente del cargo, en medio de la crisis que generó el pago desdoblado de los sueldos de octubre.

El martes, el municipio anunció que abonaría el 70% de los haberes el miércoles 4 y el 30% restante en los siguientes cinco días hábiles. Junto con eso suspendió el Festival de la Sidra, que iba a realizarse el 14 y 15 de noviembre. El argumento oficial fue que las lluvias de los últimos dos meses, con casi 20 alertas meteorológicas, elevaron un 30% el gasto de funcionamiento.

Este jueves, la intendenta Soria informó que se completó el pago del 30% restante, con un aumento del 2%. Fue posible gracias a un adelanto de coparticipación que autorizó el gobierno provincial, que según pudo saber este medio fue de $800 millones. Soria agradeció la gestión del gobernador Alberto Weretilneck. Aclaró que en sus siete años de gestión nunca había recurrido a esa herramienta y que “hasta ahora” no se endeudó.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO sobre qué pasará con los sueldos del próximo mes y con el aguinaldo, la jefa comunal dijo que la perspectiva es “que no vuelva a suceder”. Admitió, sin embargo, que no puede garantizarlo si “mañana tenemos un desastre”. También negó que haya habido una crisis: “Nada de lo catastrófico que algunos les encanta inventar sucedió”, afirmó. Desde el entorno de la intendenta justificaron el desdoblamiento como una “herramienta de administración financiera excepcional”. Aseguraron que el desfasaje es temporario.

La medida generó reacciones políticas y gremiales. El referente del PRO Juan Martin planteó que otras localidades también soportaron las lluvias sin desdoblar salarios. La concejal Belén Bavastri, única edil opositora en el Deliberante, ironizó sobre la intendenta, a la que ubicó “en campaña”. La Libertad Avanza apuntó a “serias deficiencias en la planificación”. ATE declaró el estado de alerta y asamblea permanente en el municipio.

El contexto financiero sigue abierto. Hay pendiente un préstamo de $6.000 millones con el Banco Provincia del Neuquén que cuenta con autorizaciones pero no se concretó. Soria admitió que, si no sale, habrá que revisar obras previstas con esos fondos.

En ese marco, esta noche, se realizó la audiencia pública obligatoria por el Presupuesto 2027. Prevé $148.609 millones, con un 21,64% de aumento, y contempla $22.410 millones de financiamiento externo. Tres expositores fueron parte de esta instancia: Erika Acosta, Gonzalo Barbero y Nicolás Suárez Colman, estos dos últimos representantes de La Libertad Avanza.