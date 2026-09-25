«El auto no se sintió bien en la Q3», lamentó Franco Colapinto tras la clasificación en Bakú

El argentino apostará a la largada y al ritmo de carrera para intentar sumar puntos mañana.

Una de cal y una de arena para Franco Colapinto el viernes de clasificación en el callejero de Bakú. Por un lado, la satisfacción de haber ingresado al Top 10 en los cronómetros; por el otro, la falta consistencia a una vuelta en la Q3 y pugnar por una mejor posición en parrilla.

«El auto no se sentía bien y no pude darlo todo como sí lo había hecho previamente en Q2«, expresó el piloto de Alpine al bajarse de su monoplaza tras cumplir con la decimoquinta sesión cronometrada de la temporada de Fórmula 1.

Tras ingresar por la ventana a la última ronda de la Qualy, Franco confiaba en poder pelear a la par de su compañero Pierre Gasly y poder salir desde el fondo del Top 10.

ESO ESTUVO CERCA, FRANCO… Colapinto siguió de largo y tuvo que bloquear para evitar un choque contra el muro en la Q3.



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Un bloqueo en el segundo intento rápido lo complicó todo. «No estoy pudiendo frenar fuerte, porque el auto se bloquea mucho. Es una complicación que no podemos solucionar. Vamos a trabajar duro para intentar solucionarlo», declaró el argentino. Y también reconoció: «Voy a tener que ir al dentista después de la bloqueada que pegué en la Q3.»

El argentino también pagó caro no haber sido «remolcado». O mejor dicho, la falta de succión (cuando el auto que va por delante absorve el aire y te permite ganar velocidad de punta en las rectas), un aspecto crucial en circuitos de tanta potencia.

"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!



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«Fue muy difícil hacerlo sin succión, porque en la recta perdí cuatro o cinco décimas. También tuve problemas con la batería en la curva 15 y después fue bastante inconsistente la vuelta que hice con ese superclipping (la recuperación de energía del motor) que me frenaba el auto. La vuelta de la Q2 fue muy buena, tomé más riesgos para asegurar el pase y funcionó. Pero la Q3 no fue buena«, resumió.

A dar vuelta la página y pensar en mañana. La carrera será otra historia, con la estrategia cumpliendo un rol determinante; algo que, en las últimas competencias, ha funcionado satisfactoriamente para Colapinto.

«Ojalá que mañana salga una buena carrera. Trataré de tener una buena largada e ir para adelante intentando sumar. Veremos de hacer una estrategia distinta al resto y poder avanzar», cerró el piloto argentino, que por tercera carrera seguida partirá dentro del Top 10.