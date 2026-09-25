Cena en la Casa Blanca: Donald Trump reunió a los gigantes de la inteligencia artificial con Xi Jinping

La Casa Blanca se convirtió en el escenario de una cena de gala que combinó el protocolo diplomático de alto nivel con los intereses económicos de Silicon Valley. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su par chino, Xi Jinping, en un encuentro marcado por la intención de abordar la competencia estratégica y comercial entre las dos mayores potencias globales.

Trump optó por rodearse de las principales figuras de la industria de la IA, en un gesto que subraya la relevancia de la innovación tecnológica dentro de la agenda bilateral entre Washington y Pekín.

La velada contó con una selecta lista de invitados del ecosistema tecnológico estadounidense y representantes de las mayores Inteligencias Artificiales alrededor del mundo. Entre los presentes estuvieron:

Elon Musk

Sam Altman (OpenAI)

Jensen Huang (Nvidia)

Sundar Pichai (Alphabet)

Jeff Bezos (Amazon)

Tim Cook (Apple)

Durante la cena, la inteligencia artificial emergió como uno de los ejes centrales de la conversación. El despliegue de esta tecnología redefine sectores estratégicos que van desde la productividad económica hasta la seguridad nacional y la defensa.

Quiénes fueron los ausentes en la cena y los debates sobre la regulación

La reunión dejó al descubierto las divisiones internas sobre cómo debe administrarse el avance acelerado de la IA. La ausencia más destacada fue la de Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, quien ha promovido una regulación más estricta.

Amodei sostiene posturas de mayor cautela frente a los riesgos potenciales de los modelos avanzados y apoya limitar las exportaciones de tecnología crítica a competidores geopolíticos. Su inasistencia contrastó con la participación de otros líderes que favorecen el desarrollo continuo y la aceleración del mercado.

Por su parte, el mandatario chino Xi Jinping planteó posturas orientadas a mantener un «control humano» sobre la inteligencia artificial. La delegación asiática remarcó la importancia de establecer salvaguardias éticas compartidas para evitar que los avances algorítmicos generen inestabilidad internacional.

El gobierno estadounidense, en tanto, busca preservar la ventaja competitiva de sus empresas sin cerrar los canales de diálogo en áreas estratégicas. La velada reflejó la compleja convivencia entre la cooperación diplomática puntual y la disputa comercial de fondo.

La actual situación geopolítica en la mesa y las tensiones en la agenda

La cumbre entre ambos mandatarios abordó aspectos delicados de las relaciones bilaterales, como el intercambio comercial y las restricciones a la exportación de componentes electrónicos clave.

En ese marco, el presidente chino lanzó una advertencia sobre la situación de Taiwán. Xi instó a Washington a actuar con «prudencia» respecto a las aspiraciones independentistas de la isla autónoma, reafirmando la postura de Pekín sobre su soberanía territorial.

El encuentro concluyó sin anuncios de pactos vinculantes de gran escala, pero ratificó que el futuro de la inteligencia artificial y el equilibrio diplomático en Asia seguirán siendo temas centrales en la relación entre ambas naciones.

Con información de Clarín y MDZ.