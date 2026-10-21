El COI designó a los abanderados argentinos en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Cecilia Dieleke y Benjamín Nicolás Fernández De Landa serán los abanderados de la delegación argentina.

El Comité Olímpico Argentino (COA) designó oficialmente a la nadadora Cecilia Dieleke y al gimnasta Benjamín Nicolás Fernández De Landa como abanderados de la delegación argentina que participará de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud. El evento, que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre, se realizará en Dakar, Senegal, siendo la primera vez que un Juego Olímpico se lleve a cabo en tierras africanas.

La designación de los dos atletas terminó un proceso que fue llevado adelante por las Federaciones Deportivas Nacionales que postular sus representantes en función de sus antecedentes, méritos y logros deportivos. Luego de una evaluación de candidaturas, la Comisión de Atletas propuso a la Mesa Directiva que terminó aprobando la elección de los dos jóvenes. Ambos abanderados cuentan con un destacado recorrido dentro del ciclo olímpico juvenil.

🇦🇷 Cecilia Dieleke y Benjamín Fernández de Landa serán los abanderados de la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud #Dakar2026. ¡Vamos, Argentina! https://t.co/UsVZLWC9iG October 20, 2026

La nadadora Cecilia Dieleke logró varias medallas en el circuito internacional tanto en categorías juveniles como en competencias de adultos.

En los últimos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Dieleke obtuvo la medalla dorada en 50m Espalda Femenino, 100m Espalda Femenino, 4x100m Relevo Combinado Femenino. Logró la plateada en 200m Espalda Femenino, 4x100m Relevo Estilo Libre Femenino, 4x100m Relevo Combinado Mixto. Mientras que obtuvo el bronce en 4x200m Relevo Estilo Libre Femenino.

Por otro lado, tuvo una destacada participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Ganó el oro en 50m Libre, 100m Espalda, 4x100m Combinado Femenino y la plata en 200m Espalda, 4x100m Combinado Mixto.

Por último, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 alcanzó la plata en 100m Dorso Femenino, 4x100m Relevo Combinado Femenino, 4x200m Relevo Estilo Libre Femenino, 4x100m Relevo Combinado Mixto y el bronce en 200m Dorso Femenino, 4x100m Relevo Estilo Libre Femenino

En tanto, el gimnasta Benjamín Nicolás Fernández De Landa mostró una gran regularidad y presencia en finales de diversos torneos juveniles. Durante los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ganó la medalla plateada en Individual General y el bronce en Suelo. Por su parte fue 4º en Anillas, 5º en Barra Fija, 5º en Barras Paralelas y 6º en Salto.

Durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 finalizó 7º en Salto Masculino, 7º en equipos masculino y 15º en el Individual general masculino.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se desarrollarán durante 14 días y contará con la participación de más de 2700 jóvenes. Dakar 2026 será la cuarta edición de los JJOO de la Juventud de verano tras las ediciones de Singapur 2010, Nankín 2014 y Buenos Aires 2018.

En total serán 151 eventos que estarán distribuidos en 72 femeninos, 72 masculinos y 7 mixtos. Mientras que el programa competitivo está compuesto por un total de 25 deportes.