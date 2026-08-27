El Colo Barco fue silbado por los hinchas ingleses en su debut con Chelsea

El ex Boca tuvo su estreno con los Blues ante Luton Town y fue reprobado por la parcialidad visitante.

El desembarco de Valentín Barco en Inglaterra con la camiseta del Chelsea arrancó envuelto en un clima de alta tensión.

El zurdo surgido de la cantera de Boca, que viene de concretar su llegada al conjunto de Londres tras un destacado paso por el fútbol europeo y disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, tuvo sus primeros minutos en Stamford Bridge en el duelo ante Luton por la Copa de la Liga y vivió una jornada particular marcada por la hostilidad del público.

La reprobación del público visitante a Valentín Barco en su debut con Chelsea

Apenas saltó al campo de juego para disputar su primer encuentro oficial bajo el mando del cuerpo técnico de Xabi Alonso, el joven de 22 años tocó su primera pelota y la reacción de las tribunas fue inmediata: una silbatina unánime bajó desde los sectores del estadio para dejarle en claro que el ambiente no le sería nada amigable.

La reprobación generalizada no respondió a una cuestión propia del mercado de pases británico, sino a las secuelas latentes del caliente choque entre Argentina e Inglaterra en las semifinales de la última Copa del Mundo.

NO SE OLVIDAN DE LA SEMI DE LA COPA DEL MUNDO: En su debut con la camiseta de Chelsea, el Colo Barco fue SILBADO por los hinchas Blues en la primera pelota que tocó. Secuelas del Argentina-Inglaterra en el Mundial…



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El recuerdo del cruce entre ambos seleccionados sigue fresco en la retina de los simpatizantes ingleses, quienes no perdonaron la presencia del zurdo en el terreno de juego y descargaron su frustración contra el argentino desde la primera acción del partido.

Pese a la ruidosa silbatina y al clima adverso que se generó cada vez que tomó contacto con el balón, el exjugador de Racing de Estrasburgo buscó asentarse en la cancha, mostrar el desenfado que lo caracteriza y dar sus primeros pasos en esta nueva etapa.

Con un extenso contrato por delante y el desafío de ganarse un lugar definitivo en la consideración de la Premier League, el Colo ya comprobó de primera mano la exigencia y la rivalidad que lo acompañarán en suelo británico.