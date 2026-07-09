El contundente mensaje de Arruabarrena en su regreso a Boca: «El objetivo es salir campeón»

Boca Juniors ganó 1-0 frente a Athletico Paranaense, en Salta, por el amistoso internacional. Tras la victoria, Rodolfo Arruabarrena realizó un balance de la primera presentación de su segundo ciclo como entrenador. El Vasco destacó el trabajo realizado durante las primeras semanas de pretemporada, reconoció aspectos por mejorar y dejó en claro cuál es la meta para este semestre.

«Van 20 días de trabajo y los chicos respondieron bien desde lo físico. El campo estaba difícil para los dos. Por momentos nos animamos a jugar y por otros no. Es una experiencia importante, un paso adelante. Hay cosas buenas y otras que debemos corregir«, analizó el entrenador.

🗣️ "NO SE VIENE DE UN BUEN SEMESTRE, HAY QUE TRABAJAR"



El Vasco Arruabarrena habló tras el primer partido luego de su regreso como DT de Boca.



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Arruabarrena, contundente: «El objetivo es salir campeón»

El DT también valoró el plantel con el que cuenta, aunque admitió que el equipo atraviesa un proceso de reconstrucción luego de un semestre complicado. «Creo que tengo un buen plantel. No venimos de un buen semestre y acá hay que trabajar. Tenemos que formar un buen equipo y un buen grupo, fortalecer lo futbolístico y lo anímico. Ojalá el equipo pueda mostrar distintas características y que el hincha se sienta identificado con lo que hacemos», sostuvo.

"QUE EL HINCHA SE VEA IDENTIFICADO." El Vasco Arruabarrena habló sobre lo que desea para su Boca en este segundo ciclo como DT.



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Al ser consultado por las expectativas para este nuevo ciclo, no dudó en fijar la vara alta. «Todos los Boca son diferentes. En cuanto a resultados, el objetivo es salir campeón. Si hacemos un buen semestre vamos a tener una agenda muy exigente, jugando cada tres o cuatro días. Tengo buenos jugadores y espero armar un gran equipo», afirmó.

"EN CUANTO A RESULTADOS… SALIR CAMPEÓN." El Vasco Arruabarrena y el deseo de todo Boca para este semestre.



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Además, el técnico explicó que el mal estado del campo de juego condicionó el funcionamiento del equipo, aunque remarcó cuál es la identidad que pretende construir.

«El campo estaba difícil. Ellos son un equipo que mueve bien la pelota y tiene jugadores rápidos por afuera. Tenemos que seguir trabajando y corrigiendo. No debemos perder la pelota y, cuando la tengamos, animarnos a jugar un poco más. Tengo futbolistas para hacerlo y creo que lo vamos a lograr«, expresó.

Qué dijo Arruabarrena sobre el mercado de pases de Boca

Por último, el entrenador se refirió a los refuerzos que aún espera el Xeneize y confirmó que mantiene un contacto permanente con la dirigencia. «Eso ya lo hablé con el presidente. Sé que el club se está moviendo. El mercado es largo y hubo algunos casos en los que a Boca le piden más dinero que a otros clubes», explicó.

🗣️ "A BOCA LE PIDEN MÁS DINERO QUE A OTROS"



Arruabarrena habló del mercado de pases y los problemas que tiene el club a la hora de buscar refuerzos.



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Además, reveló que mantiene conversaciones diarias con Marcelo Delgado para seguir de cerca las negociaciones. «El presidente está en contacto. Al Chelo lo tengo todos los días. Tengo cara de bueno, pero soy exigente», cerró.

El gol de Lautaro Blanco en el amistoso de Boca Juniors con Paranaense