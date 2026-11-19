La delegación de Boca arribó a Barranquilla el miércoles por la noche y este jueves afrontará el primer entrenamiento. (Foto: AFP)

Boca ya está en Colombia y comenzó la cuenta regresiva para la gran final de la Copa Sudamericana. Luego de aterrizar en Barranquilla el miércoles por la noche, el equipo de Rodolfo Arruabarrena iniciará este jueves los trabajos en suelo colombiano, con una planificación pensada para adaptarse a las condiciones climáticas de la ciudad.

El plantel realizará sus dos entrenamientos, tanto el jueves como el viernes, desde las 19:30, el mismo horario en el que se disputará el encuentro ante Atlético Mineiro. Las prácticas se llevarán a cabo en el estadio Romelio Martínez, escenario donde juega Barranquilla FC, ya que el predio de la Federación Colombiana de Fútbol estará ocupado por el conjunto brasileño.

El viernes será una jornada importante en la previa del partido: Boca realizará el reconocimiento del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y luego tendrá lugar la conferencia de prensa oficial, en la que se espera la presencia de Arruabarrena y Leandro Paredes.

Durante los entrenamientos, el entrenador comenzará a definir el equipo titular. De momento, su única duda está en el ataque, donde Alan Velasco y Tomás Aranda se disputan el puesto para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Además, el cuerpo técnico seguirá de cerca a Milton Delgado, que sufrió una molestia en la rodilla y le bajarán las cargas en las prácticas.

Los hinchas preparan dos banderazos en Colombia

Mientras tanto, los hinchas de Boca también se hacen sentir en la previa de la final. Los fanáticos organizaron dos banderazos para acompañar al plantel: el primero será este jueves, desde las 21 (hora argentina), en el Centro Histórico de Cartagena, mientras que el segundo tendrá lugar el viernes a las 19 en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

La expectativa crece en Colombia a medida que se acerca el partido decisivo. Boca buscará este sábado ante Atlético Mineiro volver a conquistar un título internacional después de 18 años, en una final que tendrá el acompañamiento de miles de hinchas xeneizes.