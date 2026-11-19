La destacada actuación reciente de Nicolás Paz con la Selección Argentina no deja de despertar elogios en el mundo del fútbol. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, habló en las últimas horas sobre la gran promesa del elenco albiceleste y lo comparó con los dos más grandes del fútbol argentino.

La Bruja, que supo defender los colores nacionales de 1996 a 2010, aseguró que quedó impactado por las condiciones futbolísticas del mediocampista del Como de Italia y no dudó en ubicarlo entre los talentos más destacados de los últimos tiempos.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, la Brujita elogió al jugador de 22 años y dejó una frase contundente sobre su capacidad: “A los 22 años, ciertas cosas solo se las vi hacer a Messi y a un tal Diego Armando Maradona”.

Otra noche mágica en Córdoba!🇦🇷 Gracias a todos por el cariño!❤️ https://t.co/dxWc3CiNqe — Nicolás Paz (@nicopaz10ok) November 18, 2026

Aunque aclaró que no pretendió hacer una comparación directa con las dos máximas figuras de la Selección Argentina. Verón consideró que alcanzar semejante dimensión significaría convertirse en un futbolista extraordinario, capaz de marcar una época.

De todas maneras, el mandamás de Estudiantes sostuvo que el mediapunta tiene las condiciones necesarias para intentarlo y transformarse en un referente. “El futuro es suyo, si continúa comportándose como profesional como lo está haciendo”, afirmó.

Por si ello fuese poco, Verón lo definió como un líder futbolístico, tanto por su manera de ocupar los espacios como por su lectura del juego. En ese sentido, también se animó a establecer un paralelismo con su propia carrera: “Admito que Nico Paz es un Verón 20 metros más adelantado. Libre para buscar el remate, el gol, la asistencia, el pase filtrado”.

PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO! A los 38′, Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. https://t.co/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Las declaraciones de la Bruja también apuntaron a la necesidad de proteger a los jóvenes de las expectativas desmedidas. Verón recordó que en Argentina hubo numerosos casos de jugadores perjudicados por las comparaciones. “Hacen falta calma, paciencia y un poco de suerte”, advirtió.

Por último, Verón proyectó a ambos futbolistas como piezas importantes para el futuro de la Selección Argentina, especialmente en el período posterior a Messi. “Somos la tierra de los números 10, y estos chicos pueden hacernos soñar despiertos. Siempre que los dejemos crecer en santa paz”, concluyó.