El entrenador habría tomado la decisión tras la derrota de Atlético Regina ante Jorge Newbery por el Regional Amateur. (Foto: Gentileza)

Diego Napolitano dejará de ser el entrenador de Atlético Regina después de la final de la Liga Deportiva Confluencia. El técnico lo anunció en la previa del partido, a través de sus redes sociales.

«El lunes, sea cual sea el resultado, será mi último partido en el banco del Albo», escribió el DT en una historia de Instagram y agregó: «Se termina una gran etapa intensa, llena de logros. Gracias CAR.» Si bien no hubo una anuncio oficial del club, fuentes de la institución reginense confirmaron que la información es correcta.

Napolitano, bicampeón con Regina tras consagrarse en el torneo anual de 2025 y en el Apertura de este año, irá este lunes en busca del tricampeonato. El partido se jugará a las 16 en la cancha de Unión de Allen, sede neutral, con arbitraje del cordobés Emilio Cubría. La fecha se eligió porque es feriado.

El desempate se da después de que ambos equipos terminaran el Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados: 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

El Albo y el Naranja tuvieron el mismo verdugo en el Regional Amateur, ya que los dos perdieron por penales contra Jorge Newbery de Carmen de Patagones. Sin ese objetivo, ambos pondrán todas sus fichas en el título de Liga.

Para Roca, el partido es la chance de volver a ser campeón después de poco más de tres años. Su última conquista fue en el Apertura 2023, cuando derrotó por penales a Cipolletti. Los ganadores posteriores fueron Círculo Italiano, La Amistad (2) y Regina (2).

En la previa, el equipo de Martín Medina tuvo una buena noticia porque el Tribunal de Disciplina hizo lugar al descargo y dejó sin efecto la sanción a Carlos López, que podrá contar con su capitán y volante central.

López había sido expulsado en el triunfo ante Cimac por una infracción al costado del área que el árbitro Ezequiel Escobar consideró de “último recurso”. Luciano Roberti, expulsado en simultáneo por los incidentes posteriores, recibió tres fechas de suspensión, por lo que Medina deberá definir quién ocupa su lugar en la defensa.