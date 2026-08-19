El curioso dorsal que usará Chimy Ávila en su arribo a Independiente

Ezequiel «Chimy» Ávila se sumó a Independiente y dio comienzo a su puesta a punto para poder debutar con el Rojo. Tras su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, se dio conocer el curioso dorsal que el delantero eligió para llevar en su espalda, situación que despertó una humorada por parte de entrenador Jadson Viera.

El número que usará Chimy Ávila en Independiente

El rosarino de 32 años vestirá el número 6 en su espalda, un dorsal asociado con la posición de segundo marcador central.

6️⃣ "LE HICE UNA VIDEOLLAMADA A MI MUJER Y ME DIJO NI TE LO PIENSES"



Chimy Ávila reveló cómo eligió el número 6 para jugar en Independiente.



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El motivo detrás de su elección es que se trata del número tanto de su cumpleaños como el de su hija, el cual coincide también con el dorsal que supo vestir su nuevo entrenador Jadson Viera durante su carrera (al desempeñarse como defensor central).

Al ser consultado por la situación, el entrenador brasileño naturalziado uruguayo bromeó al respecto de la posición de parar al Chimy en la zaga central en pos de confundir al adversario de turno. «Capaz que lo ponemos de central para marear al rival un poco. Lo ven ahí con el 6. Lo paramos ahí de central antes de que arranque el partido», comentó entre risas para DSports.

El atatacate rosarino que sonó en este mercado de pases tanto en Boca como en Rosario Central firmó el martes su contrato con el club hasta 2028 tras quedar libre de Real Betis, su regreso al fútbol argentino tras nueve años en el fútbol español.