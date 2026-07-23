El Gobierno al margen de la investigación contra Chiqui Tapia: asegura que, por ahora, no avanzará con el proyecto de las SAD

A pesar de la tormenta judicial y del operativo del FBI que salpicó a la cúpula de la AFA en Nueva York, el Poder Ejecutivo nacional decidió congelar su batalla legislativa contra Claudio «Chiqui» Tapia. Aunque la disputa institucional se mantiene desde el inicio de la gestión, en la Casa Rosada descartaron apurar medidas administrativas o enviar un proyecto para habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al Congreso.

«La idea es que sea un tema de la Justicia y no del Poder Ejecutivo», confiaron fuentes de la mesa política oficialista a Clarín.

El plan para transformar el modelo del fútbol argentino, impulsado por Javier Milei y la diputada Juliana Santillán, quedó relegado en la agenda de la cartera de Modernización del Estado, conducida por Federico Sturzenegger.

Según lo publicado por Clarín: “No hay en el corto plazo un proyecto de ley SAD. No es una prioridad en este momento. Depende de Modernización del Estado”. Desde el bloque oficialista confirmaron que no se ingresará ninguna iniciativa vinculada a la AFA mientras el caso tramite en la Corte del Distrito Sur de Florida.

En Balcarce 50 señalan que el cronograma parlamentario está enfocado en garantizar apoyos para otras reformas clave:

Suspensión de las PASO: negociaciones para modificar el calendario electoral.

negociaciones para modificar el calendario electoral. Proyectos de fondo: el avance del Súper RIGI, las normas sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y las modificaciones en materia de inocencia fiscal anunciadas por el Ministerio de Economía.

El canal de información con Estados Unidos: Gobierno a disposición de la Justicia

Aunque en los despachos oficiales evitan buscar un rédito político inmediato, el Gobierno ha colaborado con los tribunales norteamericanos. Desde el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Eventos Deportivos, se remitió documentación sensible a la Justicia estadounidense vinculada a cuentas e información financiera de la entidad deportiva.

A la par, en el plano local, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostiene la ofensiva fiscal contra la AFA por presuntas maniobras de evasión y retención indebida de tributos y aportes de la seguridad social, en una cifra que supera los $19.000 millones.

Tensión política y miradas sobre el entorno de Claudio «Chiqui» Tapia

En la dirigencia del fútbol atribuyen el avance del caso en Estados Unidos a las acciones del empresario Guillermo Tofoni y a gestiones de lobby en Washington. En tanto, la relación entre el Ejecutivo y los principales hombres de la calle Viamonte atraviesa distintos matices:

Claudio «Chiqui» Tapia: Continúa en el centro de las miradas tras el secuestro de sus teléfonos celulares por parte del FBI en el aeropuerto JFK y la citación judicial para el próximo 30 de julio.

Continúa en el centro de las miradas tras el secuestro de sus teléfonos celulares por parte del FBI en el aeropuerto JFK y la citación judicial para el próximo 30 de julio. Pablo Toviggino: El tesorero de la AFA optó por un perfil bajo y no viajó a Estados Unidos para presenciar el torneo, mientras afronta los reclamos del organismo recaudador.

Por el momento, la estrategia de Balcarce 50 será actuar como observador de las medidas que dicte el Gran Jurado en Florida, dejando que sea el frente penal norteamericano el que defina la suerte de la conducción del fútbol argentino.