¡Confirmado! El Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha: serán dos días de pura música en Córdoba

El histórico festival que reúne a increíbles artistas del rock anunció su regreso para el próximo año. Después del éxito que tuvo este 2026, el Cosquín Rock se prepara para recibir a miles de argentinos y turistas para que disfruten dos días de música increíble.

Cuándo se realizará el Cosquín Rock 2027

La edición Cosquín Rock 2027 se realizará en febrero en Santa María de Punilla. Desde la organización informaron que el evento más grande del país se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero, reeditando el clásico encuentro de verano en las sierras cordobesas.

El escenario elegido vuelve a ser el habitual Aeródromo de Santa María de Punilla, predio que recibirá a fanáticos de todo el país.

Si bien desde aún no se brindaron detalles de los artistas confirmados, adelantaron que el line-up será nutrido y contará con figuras destacadas, nacionales e internacionales.

Desde la organización indicaron que en las próximas semanas se anunciarán los detalles sobre las fases de venta de entradas, preventas exclusivas y la nómina completa de las bandas que integrarán los escenarios del predio.