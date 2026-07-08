El DT de Suiza calentó el duelo ante la Selección Argentina: «No es invencible»

Luego de la agónica clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial, el equipo de Lionel Scaloni ya conoce que Suiza será el próximo rival en busca de las semifinales. El conjunto europeo eliminó por penales a Colombia tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y se metió entre los ocho mejores de una cita mundialista luego de 72 años.

Suiza venció a Colombia desde los 12 pasos y ahora va por Argentina.

Tras este hito histórico, los helvéticos ya empezaron a vivir el cruce con la campeona del mundo. El entrenador Murat Yakin fue consultado sobre la albiceleste y no dudó en responder: «Jugaremos contra el actual campeón. Es una oportunidad singular, pero se pudo ver que Argentina no es invencible. Por supuesto que trataremos de vencerlos«.

El DT de 51 años enfatizó que su equipo puede dar la sorpresa en esta Copa del Mundo: «Para nosotros es un sueño. Va a ser increíble. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar». Además, remarcó que ya saben lo que es enfrentar a equipos de CONMEBOL: «Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes«.

Otro que se expresó fue Ricardo Rodríguez, histórico lateral suizo que está disputando su cuarto Mundial en Norteamérica. El experimentado futbolista fue más cauto a la hora del análisis: «Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor«.

El camino de Suiza hasta enfrentar a la Selección Argentina

Suiza llega a los cuartos de final con un andar casi perfecto. Integró el grupo B, donde debutó con un empate inesperado ante Qatar (1-1). Tras este flojo arranque, acumuló dos victorias seguidas ante Bosnia (4-1) y Canadá (2-1) para clasificarse a la segunda ronda como 1ero de su zona.

En 16avos de final sacó sin problemas a Argelia (2-0) y en octavos eliminó por penales a un duro rival como Colombia. Frente a Argentina, buscará dar el batacazo y meterse entre los cuatro mejores del torneo.