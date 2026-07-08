Fuerte trabajo de cuadrillas por las intensas lluvias en Bariloche: 58 milímetros en 24 horas

Las cuadrillas municipales empezaron las tareas la madrugada del martes. La lluvia fue intensa en las últimas 24 horas. Gentileza

Las cuadrillas municipales de Bariloche se mantienen en las calles desde el martes por las intensas lluvias que se registraron en la ciudad y que en las últimas 24 horas, hasta hoy a las 9, acumularon 58 milímetros de agua caída.

En Bariloche rigió esta madrugada un alerta rojo por lluvias, por eso anoche el Consejo Escolar Zona Andina decidió suspender las clases en todos los niveles en el turno mañana. Sin embargo, el alerta se redujo a nivel naranja para esta tarde y noche, por lo que se retomará la actividad normal en los establecimientos escolares.

Por el alerta también el Poder Judicial dispuso esta mañana a las 7 el asueto, aunque la mayor parte del personal ya estaba en su puesto de trabajo. Pero esa disposición del STJ genera posibles modificaciones en las audiencias presenciales que estaban previstas en la agenda judicial.

Para lo que resta del día, el Servicio Meteorológico Nacional estima valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros que pueden ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

La cantidad de lluvia registrada hasta esta mañana significa casi la mitad de la media mensual de precipitaciones.

No hubo emergencias de gravedad en Bariloche

La Municipalidad informó que no se atendieron emergencias de gravedad y destacó que se realizó en la vía pública la limpieza de pluviales y desagües para evitar complicaciones mayores, por lo que el agua circuló y drenó, aunque hay barrios donde hubo anegamientos.

Las cuadrillas municipales empezaron las tareas la madrugada del martes. La lluvia fue intensa en las últimas 24 horas. Gentileza

“Las tareas previas de limpieza, mantenimiento y despeje de desagües ayudaron a que la ciudad pueda atravesar esta copiosa caída de agua con una mejor respuesta en distintos sectores”, destacó el gobierno local.

Las cuadrillas encontraron basura acumulada y obstrucciones de pluviales y desagües. En algunos sectores como en Ruiz Moreno y Mascardi; y Beschtedt y Brown, se debió liberar el paso del agua para evitar mayores complicaciones.

En el barrio Las Victorias, en el este de la ciudad, el personal municipal debió “canalizar una importante acumulación de agua para evitar que ingresara a viviendas cercanas” y en la zona Sur, en las calles Miramar y Prayel se colocó un “bochín para mejorar la transitabilidad, mientras que en El Frutillar, Nahuel Hue y El Frutillar Norte se trabajó con maquinaria para retirar residuos, abrir escurrimientos y sostener los accesos en condiciones”.

En el sector de Villa Catedral, las cuadrillas municipales colaboraron con Vialidad Provincial luego de un derrumbe de rocas registrado en el camino viejo al cerro. Además, la Delegación realizó recorridas preventivas y tareas de despeje en distintos lugares, en una zona donde la lluvia también generó complicaciones propias del terreno.

En la zona Oeste, en la delegación Cerro Otto, las cuadrillas colaboraron con tareas para evitar el ingreso de agua en una vivienda de la calle Catedral donde había comenzado a escurrir el agua.

El Municipio puso especial énfasis en pedir la colaboración para evitar arrojar basura en la vía pública porque con la lluvia se escurre y traslada a cunetas y pluviales.