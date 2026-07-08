El tío de Manuel Adorni pagó U$S12.000 en efectivo por un alquiler y la Justicia le prohibió salir del país

La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que eyectó a Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete sumó dos frentes críticos en los tribunales de Comodoro Py. Por un lado, el juez federal Ariel Lijo dictó formalmente la prohibición de salida del país sin autorización judicial previa para el exvocero presidencial. Por el otro, el fiscal Gerardo Pollicita descubrió una nueva e intrigante derivación familiar: el pago adelantado de u$s 12.000 en efectivo para financiar una vivienda de lujo para la madre del exfuncionario.

La restricción de frontera, firmada a última hora del viernes, representa el paso previo más certero hacia el llamado a declaración indagatoria. A partir de esta resolución, cada vez que Adorni pretenda abandonar el territorio nacional, deberá formular una solicitud expresa que quedará bajo el filtro del fiscal, quien evaluará si existe riesgo de fuga o entorpecimiento en el expediente que también investiga a su esposa, Bettina Angeletti, y a su hermano Francisco.

Billetes termosellados en el country: la confesión de la propietaria

El avance de la pesquisa patrimonial hizo foco en el barrio privado Fincas de Iraola II, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui, donde reside la madre del exjefe de ministros, Silvia País. Pollicita citó a declarar como testigo a la dueña del inmueble, quien validó las sospechas de los investigadores sobre el uso sistemático de dinero en billetes físicos para operaciones de alto valor.

Aunque la mujer aclaró que la negociación fue delegada en una firma inmobiliaria, las actas oficiales revelaron las condiciones comerciales del búnker familiar. Se pactó un valor locativo de U$S 1.100 por mes.

El inquilino desembolsó una suma cerrada de U$S 12.000 en efectivo para cancelar de forma anticipada el primer año completo de contrato. Quien se presentó a poner la firma y entregar los dólares fue Juan País, tío materno de Manuel Adorni.

La fiscalía sospecha que esta triangulación, sumada al requerimiento de las planillas de expensas que ya auditó la administración del barrio cerrado, formó parte de un mecanismo diseñado para evitar que los consumos reales de la familia Adorni quedaran registrados en los cruzamientos bancarios informáticos.

Un cerco judicial que se cierra sobre el entorno familiar

El desfile de familiares y subordinados que aportaron datos sobre compras de electrodomésticos con tarjetas prestadas y fajos de billetes mano en mano terminó por empastar la estrategia de defensa del exvocero de Javier Milei. La acumulación de pruebas documentales aceleró los plazos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI), que prevé entregar el peritaje contable final en los próximos días.

La prohibición de salida del país busca congelar los movimientos del exfuncionario mientras la Justicia Federal unifica las líneas de investigación. Ante un patrimonio rectificado a último momento que roza los 944 millones de pesos y un tendal de gastos en negro que duplican sus sueldos estatales históricos, la situación procesal de Adorni quedó al borde de un requerimiento formal de justificación, la última instancia antes de sentarse en el banquillo de los imputados.