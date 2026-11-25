A seis años de su fallecimiento y el nacimiento de la leyenda, Diego Armando Maradona sigue ocupando un lugar irremplazable en la historia e identidad del fútbol argentino.

En un nuevo aniversario de su muerte, ocurrida a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba con internación domiciliaria en un barrio privado de San Andrés, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó un sentido homenaje al “10” a través de sus canales oficiales.

El mismo fue acompañado de un sentido mensaje, el cual puso el foco en la vigencia de su legado. La publicación, titulada “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, destacó que la influencia del campeón del mundo en México 1986 trasciende ampliamente sus conquistas deportivas.

Para el ente madre del fútbol argentino, la figura de Pelusa forma parte de la cultura popular y permanece presente en el sentimiento de millones de argentinos.

El comunicado destaca, por sobre todo, la importancia del legado que dejó Maradona entre las distintas generaciones. Una figura que marcó a quienes lo vieron jugar, pero también a quienes lo conocieron a través de su historia, sus logros y hazañas.

La AFA también relacionó la mística de la camiseta número 10 con los éxitos posteriores de la Selección Argentina. En ese sentido, recordó la conquista de Qatar 2022 y el significado que tuvo la figura Diego para los futbolistas y los hinchas durante el camino hacia la tercera estrella mundialista.

El homenaje se completó con un video titulado “Seis años. Seguís entre nosotros”, que reúne imágenes emblemáticas de su trayectoria y escenas del multitudinario funeral que recibió en noviembre de 2020.