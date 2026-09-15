El enorme elogio de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras el GP de España: «El mejor piloto de Alpine»

La gran actuación de Franco Colapinto en Madrid todavía sigue dando de qué hablar. Tras la carrera del pasado domingo donde terminó en la 7° posición, la Fórmula 1 publicó su clásica columna «Ganadores y Perdedores«, donde resaltó al argentino como uno de los mejores.

El artículo, firmado por el especialista Lawrence Barretto, comenzó destacando el gran sábado del argentino: «Colapinto estuvo soberbio en la clasificación, aprovechando una brillante maniobra en La Monumental para evitar un gran accidente y clasificarse para la Q3 como el mejor piloto de Alpine. Fue su cuarta aparición en la Q3 esta temporada, lo que le dio la base para sumar puntos con una buena carrera que le permitió terminar séptimo».

En el nuevo circuito de Madring, Colapinto completó uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Fórmula 1.

Además, destacó que «fue su octava carrera puntuando del año«. Y remarcó su tarea para la pelea de su equipo: «Ayudó a Alpine a acercarse a nueve puntos de Racing Bulls en la emocionante batalla por el quinto puesto en el Campeonato de Equipos».

Además del argentino, los que lo acompañaron en esta sección fueron el ganador Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen, Liam Lawson (ambos de Red Bull) y Esteban Ocon (Haas).

Por otro lado, la lista de «perdedores» la incluyeron Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Carlos Sainz (Williams), Ollie Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren).

Con este sólido rendimiento, Colapinto se afianza cada vez más a la Fórmula 1 tras sumar puntos importantes por segunda fecha consecutiva. A falta de nueve carreras para el final de la temporada, el pilarense se encuentra 12° en la clasificación de pilotos con 27 puntos, a solo cuatro unidades de Lindbland, uno de sus rivales directos.

El GP de Azerbaiyán se correrá un sábado

El próximo desafío de Colapinto será el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre – una semana después de su fecha de 2025 – pese a que inicialmente estaba programado para el domingo 27.

De esta forma, la actividad en Bakú comenzará el jueves 24 con las primeras dos prácticas libres y el viernes se realizará la clasificación. Esta decisión se debe a que el Día del Recuerdo de Azerbaiyán se celebra anualmente el 27 de septiembre, cuando el país euroasiático entra en una jornada de luto.