¿Qué significa? El polémico gesto del DT de Egipto en el partido con la Selección Argentina

El polémico gesto del DT de Egipto frente al árbitro en el partido con la Selección Argentina.-

El vibrante cruce de octavos de final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y el combinado de Egipto no solo dejó tela para cortar en el plano estrictamente futbolístico, sino que encendió de manera inmediata a las redes sociales debido a una fuerte secuencia originada en el banco de suplentes africano.

En los minutos finales del encuentro, el director técnico de los «Faraones», Hossam Hassan, protagonizó un ataque de furia contra el árbitro principal del encuentro, el francés François Letexier, al momento de recibir una tarjeta de amonestación.

La imagen, que recorrió el mundo de forma instantánea, muestra al director técnico de Egipto cruzando sus brazos en el aire para formar una letra «X» de manera persistente. Te contamos qué significa.

Protocolo antirracismo o acusación de amaño: las teorías sobre Hossam Hassan en el Mundial 2026

La veloz viralización del cruce entre el árbitro francés y el director técnico de Egipto instaló el debate: de acuerdo con las normativas vigentes, dispuestas por los comités oficiales de la International Board, el ademán de cruzar los brazos formando una «X» en el aire constituye el código gestual establecido para denunciar de manera formal un insulto de carácter racista por parte de un rival.

Bajo este protocolo, el partido debía suspenderse o detenerse temporalmente si el juez de campo consideraba que existían elementos de prueba suficientes, una resolución que finalmente François Letexier descartó al continuar con las acciones del juego.

Por otra parte, en redes sociales cobró fuerza la hipótesis de que el ademán de Hossam Hassan intentaba emular la colocación de unas esposas policiales, sugiriendo de manera metafórica un arbitraje tendencioso o un partido «robado» en perjuicio de su delegación.

El origen de la furia del DT de Egipto: la intervención del VAR en favor de la Selección Argentina

El trasfondo del enojo del cuerpo técnico africano se asienta sobre las determinaciones tecnológicas, que torcieron el rumbo del juego en la segunda mitad. El técnico de Egipto había logrado estirar su ventaja en el marcador mediante la conversión de un segundo gol, que ponía en serios aprietos el futuro de la Selección Argentina. Sin embargo, la alegría del banco de suplentes duró escasos minutos debido a la intervención del sistema de asistencia por video (VAR).

Tras ser convocado a revisar la pantalla de transmisión oficial al borde del campo de juego, François Letexier constató la existencia de un pisotón previo e ilícito sobre el pie del defensor albiceleste Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

Al dictaminar que dicha infracción fue determinante para que la Albiceleste perdiera la posesión de la pelota, el árbitro decretó la anulación inmediata de la conquista egipcia. Esta determinación, técnica bajo el reglamento actual, fue el detonante que desequilibró el ánimo de Hossam Hassan.