¡El gol de la fecha!: Estudiantes derrotó a Huracán con una joya de Edwin Cetré en el Clausura

Estudiantes ganó un partido caliente en La Plata. Superó a Huracán por 2-1 y obtuvo su primer triunfo en el torneo Clausura. El Pincha reaccionó a tiempo, se apoyó en una obra de arte de Edwuin Cetré, quién hizo un golazo de chilena y cambió el ánimo del conjunto de Domínguez.

El comienzo no fue el mejor para el equipo de Eduardo Domínguez. Huracán abrió el marcador a los cinco minutos con un cabezazo de Fabio Pereyra. Luego, Estudiantes sufrió una increíble chance desperdiciada por Santiago Arzamendia tras un insólito blooper del arquero Sebastián Meza.

El arquero salió hasta la altura del córner para despejar y rebotó la pelota en la espalda de su compañero. Arzamendia quedó con el arco vacío, pero dudó. Cuando se decidió a definir, ya sin ángulo, intentó asistir a Thiago Palacios. Leonardo Gil cortó justo a tiempo y la pelota quedó suelta. Meza se recuperó y evitó el empate con una atajada milagrosa.

¡NO SE PUEDE CREER COMO NO TERMINÓ EN GOL DE ESTUDIANTES!



En el segundo tiempo, Estudiantes mostró otra actitud. Domínguez mandó a la cancha a Edwuin Cetré y Alexis Castro, que cambiaron el partido. El colombiano tomó la pelota en la banda, encaró hacia el centro y sin que nadie lo esperara, definió con una chilena espectacular.

¡EL GOLAZO DE LA FECHA! LOCURA DE EDWUIN CETRÉ PARA EL 1-1 DE ESTUDIANTES ANTE HURACÁN. ¡FESTEJO PICANTE DE CARA A LA HINCHADA!



Minutos más tarde, Cetré volvió a desequilibrar. Escapó por la izquierda, desbordó con potencia y tiró un centro perfecto que encontró la cabeza de Castro y envió la pelota al fondo de la red.

De esta manera, Estudiantes dejó atrás la derrota frente a Unión en Santa Fe y sumó sus primeros tres puntos en el Clausura. Con este resultado, Domínguez gana algo de aire en un contexto de tensión institucional.

Los dardos de Eduardo Domínguez a Sebastián Verón, tras la victorias de Estudiantes

Al ser consultado sobre el del partido contra Huracán, Domínguez sorprendió con su respuesta y abordó el tema del que pretendía hablar: “Me esperaba otra pregunta, supuestamente hoy me iba yo. Mediáticamente daban por hecho mi renuncia, o que me quieren echar en el club”.

Siguiendo con el tema, Domínguez reveló que “no se puso en duda mi continuidad, desde el periodismo se dijo una mentira y me duele”.

En esa misma línea, el técnico de 46 años fue por más, dio nombres concretos y le apuntó al presidente de Estudiantes: “No lo escuché a Verón, justo estábamos entrenando. Si Sebastián tiene algo para comentar imagino que me lo dirá a mí. No somos de hablar mucho, charlamos el año pasado con esto de las inversiones que se dieron a medias. Mi relación es más con Marcos (Angeleri) y Agustin (Alayes)”

“Agradezco las palabras de algunos jugadores, pero a las palabras se las lleva el viento. Yo siento el apoyo dentro de la cancha”, añadió a corazón abierto el entrenador del Pincha.

Y agregó: “Yo le quiero hablar al hincha, estoy donde quiero estar, me gusta estar acá, elijo estar acá. Hasta el día que venga la secretaría técnica, Agustin, Marcos o Sebastián y me digan ‘hasta acá’. Yo mal al club no le quiero hacer. Queremos volver a estar en una final, porque el hincha se acostumbró a jugar finales”.

Por último, se refirió al cambio que fue fundamental para dar vuelta el partido: «Edwin Cetré sigue siendo influyente en ataque, pero necesitamos más de él y lo sabe. Hoy se le dio su situación individual con un golazo de otro partido. Tenemos la posibilidad de tener jugadores de jerarquía para destrabar el juego. Necesitamos constancia”.