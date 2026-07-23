Luis Caputo en la Rural: «No hay restricción externa, es un tema de incentivos»

El ministro de economía Luis Caputo visitó la 138º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se realiza en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo. Al ingreso y en un breve intercambio con periodistas, entre ellos un enviado de RÍO NEGRO, el conductor de la política económica volvió a señalar que en Argentina «no hay restricción externa».

Consultado en relación al rol del campo en un contexto de superávit comercial récord, el ministro aseguró que «hoy el campo argentino está impulsando a las economías generadores de dólares» y agregó que «es lo que contrario a lo que se hizo durante estas décadas en el país».

Esta semana el Indec dio a conocer su informe sobre Intercambio Comercial para el mes de junio, el cuál reflejó un superávit comercial de U$S 2.189 millones para el sexto mes del año, lo que implica un incremento del 404,1% respecto a junio de 2025. Además, el acumulado del año arrojó un superávit comercial por U$S 13.923, lo que implica el mejor semestre en términos de comercio exterior desde 2009.

«Hoy el campo argentino está impulsando a las economías generadores de dólares. Es lo contrario a lo que se hizo durante décadas en el país» Luis Caputo en relación al rol del campo en el superávit comercial récord.

Al ingreso del predio, el ministro aseguró que «Es un tema de incentivos. Le estamos dando los incentivos correctos, por lo tanto los los sectores generadores de dólares tienen sus dólares». En relación al acceso a las divisas, agregó además que «Ahora hay dólares para para el que quiere ahorrar en dólares, para la inversión, para los importadores e incluso hay tal exceso de dólares que el Banco Central termina comprando $100 millones de dólares en promedio por día».

Al ser consultado respecto a esa dinámica virtuosa hacia el resto de los sectores de la economía nacional, Caputo afirmó que «Este es un modelo económico que genera mucha más estabilidad, previsibilidad, y esa estabilidad y previsibilidad, eso favorece a todas las industrias».

«Los anuncios ya se hicieron en su momento, con lo cuál no hay que esperar ningún anuncio en particular» Luis Caputo en referencia a una posible baja de retenciones.

Una vez dentro del recinto, el ministro participó de un almuerzo con referentes de la entidad y mantuvo un encuentro con con Nicolás Pino, presidente de la SRA. A la salida del mismo, aseguró a medios nacionales que «en la medida que nosotros podamos seguir bajando retenciones, la reacción de los productores es inmediata».

Al ser consultado sobre la posibilidad de que este fin de semana el presidente haga algún anuncio en particular dirigido al campo, en especial relacionado al tema retenciones, Caputo señaló que «los anuncios ya se hicieron en su momento, con lo cuál no hay que esperar ningún anuncio en particular». La presencia de Javier Milei en la Exposición Rural de 2026, está prevista para este domingo al mediodía.