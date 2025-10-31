El histórico registro que romperá el futbol brasileño en la Copa Libertadores con el título de Flamengo o Palmeiras

La Copa Libertadores ya tiene final confirmada. Tras la épica remontada de Palmeiras sobre Liga de Quito, se confirmó que nuevamente habrá un enfrentamiento brasileño en el partido decisivo. Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el próximo 29 de noviembre en Lima y uno de los dos se quedará con la gloria y obtendrá su 4° trofeo.

Con la confirmación de que un equipo brasileño se llevará otra vez la Copa, se rompe un histórico registro: por primera vez desde 1967, Brasil y Argentina tendrán la misma cantidad de títulos totales de Libertadores. A partir del 29 de noviembre, ambos países liderarán el ranking con 25 coronaciones. Muy lejos, Uruguay completa el podio con 8 títulos. Desde la única consagración de Racing, ya hace 58 años, que el futbol brasileño no igualaba en coronaciones al argentino.

Este hito viene de la mano con la peor racha de la historia de los equipos argentinos sin salir campeón. Desde el título de River en 2018, ya pasaron siete ediciones en las cuales no grita campeón un club de AFA. Con este flojo desempeño, se igualó el peor registro, que era desde 1987 hasta 1993, que finalizó con el título de Vélez en 1994.

River es el último campeón argentino de la Copa Libertadores (2018)

El alarmante dato en los cruces mata-mata

El futbol argentino atraviesa uno de los peores momentos de su historia. A pesar de que la Selección Argentina obtiene grandes logros, el futbol local está cada vez más debilitado en comparación a Brasil, que tiene una liga más competitiva y un gran poder económico.

Esto se ve demostrado en la Copa Libertadores y en específico en los cruces directos que se han dado en las últimas ediciones. Desde 2020, brasileños y argentinos se han enfrentado en 21 ocasiones, con solo 3 victorias de equipos de AFA.

Estudiantes (vs Fortaleza en 2022), Boca (vs Palmeiras en 2023) y Vélez (vs Fortaleza en 2025) protagonizaron los últimos triunfos de argentinos sobre equipos brasileños. Un dato claro que demuestra la actual paternidad en los últimos años.