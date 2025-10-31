El Mundial de Rafting se realizará en Aluminé desde el 3 al 9 de noviembre: ¿Qué disciplinas participarán?

Una nueva edición del Mundial de Rafting se realizará en Aluminé. Desde el 3 al 9 de noviembre, el río Ruca Choroy, ubicado a 3 kilómetros de Aluminé, y la sección abra ancha del río Aluminé, que se ubica a 8 kilómetros del pueblo, hospedarán a más de 400 atletas del más alto nivel.

El primero de los ríos tiene una extensión de 56 kilómetros y pertenece a la cuenca del río Negro. La principal dificultad está en la diferencia de altura que posee: su nacimiento es a 1260 metros sobre el nivel del mar, mientras que desemboca a 820 metros del nivel. Por otra parte, el Aluminé tiene una longitud mucho mayor: 170 kilómetros y es nutrido principalmente por la Cordillera de los Andes.

El certamen reunirá a 100 equipos de 35 países de todo el mundo. Se realizarán cuatro competencias: Senior Men, Senior Mixed, Senior Women y Para-Rafting. Además, habrán tres disciplinas: Downriver, Slalom y RX Race.

El Mundial se realizará en la modalidad R4, con cuatro tripulantes por balsa. Participarán 9 equipos argentinos: tres senior masculinos, tres senior femeninos y otros tres senior de carácter mixto. La cita mundialista regresa a Neuquén tras 7 años, ya que en 2018 también se realizó en la provincia. En varias oportunidades, el lugar es escogido para realizar este tipo de eventos por las inmejorables condiciones que se presentan para la práctica de deportes de aguas blancas.

El primer mundial de Rafting se realizó en 1998 en Costa Rica, y desde el 2000 se lleva a cabo cada dos años. La última edición fue en Italia durante 2023. Allí, el seleccionado argentino obtuvo el quinto puesto de la competencia masculina y el 15° en el certamen mixto.

¿Cuáles son las categorías del Mundial de Rafting?

La categoría Downriver (Río abajo) consiste en remar, en dirección de la corriente, a lo largo de un tramo preestablecido, en el menor tiempo posible, superando las dificultades que haya a lo largo del camino. Según el reglamento, el sendero debe tener una longitud mínima de 3000 metros y una máxima de 7000 metros.

Dowriver

En el Slalom, se recorre una distancia que requiere cruzar distintas puertas, tratando de evitar tocar los postes o saltarse alguna de las puertas. Esta prueba se realiza en dos pasadas y luego se hace un promedio para determinar la cantidad de puntos. Vale aclarar que todas las puertas deben superarse de acuerdo con la secuencia numérica y la dirección establecidas.

Slalom

El RX Race es la modalidad más nueva. Esta disciplina consiste en una carrera entre dos embarcaciones, con una longitud máxima del recorrido de 600 metros. Se realiza en dos etapas: la primera es «Timed Sprint«, que es similar a una clasificación, que determina los enfrentamientos de la «Knockout phase». Aquí, se llevan adelante llaves de eliminación directa hasta conocer al campeón. Puede haber contacto en las embarcaciones, pero solo en las zonas permitidas.