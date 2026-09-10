El plan del Vasco Arruabarrena para el duelo de mañana entre Boca Juniors y Central Córdoba

Tras la buena victoria lograda el pasado martes por Copa Sudamericana, Boca Juniors se prepara para la vuelta al certamen doméstico y el choque de mañana ante Central Córdoba, desde las 21:30, por la novena fecha del Torneo Clausura Argentino.

La mínima ventaja lograda ante San Pablo en La Bombonera (1-0) dio tranquilidad, pero el poco tiempo de descanso obliga a Rodolfo Arruabarrena a rotar nombres y hacer un mix en busca de los tres puntos ante El Ferroviario e intentar mantenerse entre los tres mejores de la tabla anual.

Sabido es Álvaro Montero no estará a disposición y será baja en el arco Xeneize. El colombiano viajó a su país natal para acompañar a la familia tras el fallecimiento de su abuela, por lo que su lugar mañana lo ocupará Leandro Brey.

Uf, el capitán de Boca 😮‍💨 pic.twitter.com/VXFrMbrjLK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 10, 2026

En defensa, Ayrton Costa no llegó a recuperarse y Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse, aunque no a la par del grupo. Nicolás Figal y Marco Pellegrino asoman como los centrales titulares, con Dylan Gorosito siendo el lateral por derecha, mientras que Matías Satas y Lautaro Blanco luchan por un lugar en la izquierda de la defensa.

En el medio, Camilo Rey Domenech se postulaba, pero esta mañana presentó una molestia en el entrenamiento y quedó descartado. En consecuencia, los encargados de la creación de juego serían Tomás Belmonte, Williams Alarcón y el chileno Carlos Palacios, que jugará algunos metros más atrás.

En cuanto al frente de ataque, el ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Sebastián Villa parecen ser fichas seguras en la titularidad, junto al paraguayo Ángel Romero, quedando una delantera 100% extranjera. Con la baja de Rey Domenech, Arruabarrena pasó del 4-3-1-2 al 4-3-3.

La posible formación

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Carlos Palacios y Williams Alarcón; Sebastián Villa, Ángel Romero y Enner Valencia.