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El plan del Vasco Arruabarrena para el duelo de mañana entre Boca Juniors y Central Córdoba

El Xeneize recibe al Ferroviario desde las 21:30, con el objetivo de sumar de a tres y seguir prendido arriba en la tabla anual.

Redacción

Por Redacción

Foto: Clarín. Leandro Paredes, el termómetro del plantel que comanda el Vasco Arruabarrena.

Foto: Clarín. Leandro Paredes, el termómetro del plantel que comanda el Vasco Arruabarrena.

Tras la buena victoria lograda el pasado martes por Copa Sudamericana, Boca Juniors se prepara para la vuelta al certamen doméstico y el choque de mañana ante Central Córdoba, desde las 21:30, por la novena fecha del Torneo Clausura Argentino.

La mínima ventaja lograda ante San Pablo en La Bombonera (1-0) dio tranquilidad, pero el poco tiempo de descanso obliga a Rodolfo Arruabarrena a rotar nombres y hacer un mix en busca de los tres puntos ante El Ferroviario e intentar mantenerse entre los tres mejores de la tabla anual.

Sabido es Álvaro Montero no estará a disposición y será baja en el arco Xeneize. El colombiano viajó a su país natal para acompañar a la familia tras el fallecimiento de su abuela, por lo que su lugar mañana lo ocupará Leandro Brey.

En defensa, Ayrton Costa no llegó a recuperarse y Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse, aunque no a la par del grupo. Nicolás Figal y Marco Pellegrino asoman como los centrales titulares, con Dylan Gorosito siendo el lateral por derecha, mientras que Matías Satas y Lautaro Blanco luchan por un lugar en la izquierda de la defensa.

En el medio, Camilo Rey Domenech se postulaba, pero esta mañana presentó una molestia en el entrenamiento y quedó descartado. En consecuencia, los encargados de la creación de juego serían Tomás Belmonte, Williams Alarcón y el chileno Carlos Palacios, que jugará algunos metros más atrás.

En cuanto al frente de ataque, el ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Sebastián Villa parecen ser fichas seguras en la titularidad, junto al paraguayo Ángel Romero, quedando una delantera 100% extranjera. Con la baja de Rey Domenech, Arruabarrena pasó del 4-3-1-2 al 4-3-3.

La posible formación

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Carlos Palacios y Williams Alarcón; Sebastián Villa, Ángel Romero y Enner Valencia.


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Tras la buena victoria lograda el pasado martes por Copa Sudamericana, Boca Juniors se prepara para la vuelta al certamen doméstico y el choque de mañana ante Central Córdoba, desde las 21:30, por la novena fecha del Torneo Clausura Argentino.

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