Fue sensación en el Mundial 2026 y ahora se consolida como destino turístico para los argentinos: desde enero habrá vuelos directos
Aerolíneas Argentinas confirmó la incorporación de una ruta aérea hacia la isla caribeña caracterizada por sus playas cristalinas. El servicio comenzará a operar a partir de enero con frecuencias semanales desde Buenos Aires.
Por primera vez, Aerolineas Argentinas operará la ruta entre Buenos Aires y la isla caribeña de Curazao, el país que fue revelación en la última Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Cánada. La conexión aérea se estrenará la primera semana de enero y contará con dos frecuencias directas sin escalas y dos tramos con escala en Aruba.
La isla se distingue por su diversidad cultural donde hay una convivencia de más de 55 nacionalidades y cuatro idiomas oficiales. Su propuesta combina 35 playas cristalinas, gastronomía y vida nocturna. Asimismo, su ubicación fuera del cinturón de huracanes le permite ofrecer condiciones climáticas estables durante todo el año.
Curazao consolida su conectividad con la Argentina y sumará cuatro vuelos semanales en 2027
Según publicó Daily Travelling News, la venta de pasajes estará disponible para los vuelos AR1376 y AR1378 hasta el 29 de marzo de 2027.
Durante el anuncio institucional, días atrás, el presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas Fabián Lombardo encabezó el anunicó y destacó el crecimiento del mercado regional. La decisión busca acompañar el incremento del flujo de pasajeros hacia las playas internacionales.
Entre enero y julio de 2026, los registros oficiales contabilizaron más de 180 mil noches reservadas por turistas argentinos. El indicador representó un aumento del 72% en comparación con el mismo período del año 2025.
Por su parte, el director de Turismo de Curazao, Muryad de Bruin, expresó: «Un vuelo directo desde Buenos Aires es un antes y un después para nuestra conectividad con Argentina: acorta tiempos de viaje, suma comodidad y confirma la relevancia que este mercado tiene para el desarrollo de la isla».
En esa misma línea, la coordinadora para el Cono Sur, Iris Carrasco, repasó el trabajo conjunto y remarcó que la propuesta: «Se suma a las conexiones actuales de Copa Airlines vía Panamá y Avianca vía Bogotá, y llega en el mejor momento. De cara a 2027 esperamos seguir superando los récords de los últimos años».
Playas cautivantes y buceo: el abanico de actividades en la Isla Caribeña
El destino ofrece sitios de buceo de nivel internacional, paseos por el icónico frente de Handelskade y recorridos por el arte callejero urbano. Particularmente su capital, Willemstad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Además, la oferta gastronómica cuenta con cafés al aire libre y restaurantes contemporáneos, entre otras muchas actividades. El año pasado Curazao fue galardonado en los Best Travel Awards 2025, en reconocimiento a su visión a largo plazo.
Comentarios