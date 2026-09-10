Fue sensación en el Mundial 2026 y ahora se consolida como destino turístico para los argentinos: desde enero habrá vuelos directos

Por primera vez, Aerolineas Argentinas operará la ruta entre Buenos Aires y la isla caribeña de Curazao, el país que fue revelación en la última Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Cánada. La conexión aérea se estrenará la primera semana de enero y contará con dos frecuencias directas sin escalas y dos tramos con escala en Aruba.

La isla se distingue por su diversidad cultural donde hay una convivencia de más de 55 nacionalidades y cuatro idiomas oficiales. Su propuesta combina 35 playas cristalinas, gastronomía y vida nocturna. Asimismo, su ubicación fuera del cinturón de huracanes le permite ofrecer condiciones climáticas estables durante todo el año.

Curazao consolida su conectividad con la Argentina y sumará cuatro vuelos semanales en 2027

Según publicó Daily Travelling News, la venta de pasajes estará disponible para los vuelos AR1376 y AR1378 hasta el 29 de marzo de 2027.

Durante el anuncio institucional, días atrás, el presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas Fabián Lombardo encabezó el anunicó y destacó el crecimiento del mercado regional. La decisión busca acompañar el incremento del flujo de pasajeros hacia las playas internacionales.

Entre enero y julio de 2026, los registros oficiales contabilizaron más de 180 mil noches reservadas por turistas argentinos. El indicador representó un aumento del 72% en comparación con el mismo período del año 2025.

Por su parte, el director de Turismo de Curazao, Muryad de Bruin, expresó: «Un vuelo directo desde Buenos Aires es un antes y un después para nuestra conectividad con Argentina: acorta tiempos de viaje, suma comodidad y confirma la relevancia que este mercado tiene para el desarrollo de la isla».

En esa misma línea, la coordinadora para el Cono Sur, Iris Carrasco, repasó el trabajo conjunto y remarcó que la propuesta: «Se suma a las conexiones actuales de Copa Airlines vía Panamá y Avianca vía Bogotá, y llega en el mejor momento. De cara a 2027 esperamos seguir superando los récords de los últimos años».

Playas cautivantes y buceo: el abanico de actividades en la Isla Caribeña

El destino ofrece sitios de buceo de nivel internacional, paseos por el icónico frente de Handelskade y recorridos por el arte callejero urbano. Particularmente su capital, Willemstad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El seleccionado de fútbol de la isla —apodado «La ola azul»— debutó como la nación más pequeña en la última en una Copa del Mundo y logró un histórico empate contra Ecuador.

Además, la oferta gastronómica cuenta con cafés al aire libre y restaurantes contemporáneos, entre otras muchas actividades. El año pasado Curazao fue galardonado en los Best Travel Awards 2025, en reconocimiento a su visión a largo plazo.