Con las tres finalistas de Gran Hermano Dorada confirmadas, qué se sabe sobre las últimas galas y el anuncio de la ganadora

Santiago del Moro, otra vez elegido en la conducción de Gran Hermano Generación Dorada.. Foto: Gentileza NA.

Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos son las tres finalistas de Gran Hermano Generación Dorada. Luana Fernández fue la última eliminada del reality.

Santiago del Moro no dio a conocer los porcentajes con los que la participante quedó afuera, sino que se limitó a mostrar sobres dorados con la foto de quiénes pasan a la etapa definitiva.

Gran Hermano Generación Dorada: el camino a la final

Si bien aún no trascendió la fecha oficial en la que la casa de Telefe apague sus luces, se estima que la final se estire hasta fines de la próxima semana. Algunos mencionaron el 14 de septiembre como el día en el que se conocerá a la ganadora pero el periodista Ángel de Brito informó que la fecha elegida del canal de las pelotas para la definición del ganador podría ser el jueves 17 de septiembre.

Según se supo la intención de la producción es que el próximo lunes haya una tercer eliminada y así llegar a la definición con solo dos participantes. Esto aún no fue confirmado. Se espera que Santiago del Moro vaya dando más detalles en la próxima gala.

La despedida de Luana Fernández en su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada

Luana Fernández agarró su valija previamente preparada y se despidió de la casa que la acogió por seis meses: “Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, expresó.

En ese sentido, Luana dejó atrás cualquier problema o enfrentamiento con sus compañeras dentro de la casa, como un «borrón y cuenta nueva».

“Rómpanla y sigan jugando hasta el último momento”, dijo antes de abandonar el aislamiento.

Por primera vez en mucho tiempo, Gran Hermano tendrá asegurada una ganadora mujer.

Con Noticias Argentinas y Telefe