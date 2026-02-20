Tres argentinos juegan los cuartos de final del Río Open: partidos y horarios del viernes

Este viernes se juegan los cuartos de final del Río Open. El torneo más importante de la gira sudamericana vive sus últimos días y tres argentinos serán protagonistas esta jornada, en un certamen atípico y lleno de resultados inesperados.

En primer turno, desde las 16 horas y en la cancha 1, Juan Manuel Cerúndolo (78°) se medirá al checo Vit Kopriva (87°). El menor de los hermanos disputará por primera vez los cuartos de final de un ATP 500. Con su gran desempeño en tierras brasileñas ya ganó 10 puestos en el ranking y puede seguir subiendo si avanza a semis.

Juanma Cerúndolo buscará meterse en semis en Brasil.

A las 17, en el Court Central, Tomás Etcheverry (51°) tendrá un complicado duelo contra el portugués Jaime Faria (147°). Tras las eliminaciones de los máximos candidatos, el «Retu» es el único preclasificado con vida y el tenista mejor ranqueado de los ocho que siguen en camino. Además, desde el próximo lunes será el segundo mejor tenista argentino en el ranking, tras la abrupta caída de Seba Báez.

La jornada en Río se cerrará con un picante encuentro entre Thiago Tirante (92°) y el chileno Alejandro Tabilo (68°). El argentino buscará avanzar a semis y seguir en camino a su primer título ATP. De todas formas, el oriundo de La Plata se irá del certamen con su mejor puesto en el ranking. El partido está programado para las 21.

El partido restante de cuartos de final será el choque entre el peruano Ignacio Buse (91°) y el italiano Matteo Berrettini (57°). El encuentro comenzará a las 19 horas.

Derrota sorpresiva de Fonseca y no habrá campeón brasileño

Tras las eliminaciones de Francisco Cerúndolo, Seba Báez y Luciano Darderi, todo parecía indicar que el título de Joao Fonseca sería inevitable. Pero el brasileño se cruzó contra el peruano Ignacio Buse quien le mostró la puerta de salida.

A pesar de tener todo el público local en contra, Buse mostró un gran tenis y logró dar vuelta el resultado. Fue victoria 5-7, 6-3 y 6-4 para el tenista de 24 años, que es una de las tantas sorpresas de esta edición del Río Open.