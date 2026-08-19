Boxeo en Roca: El Potro Luis se ilusiona con el título argentino de los cruceros

El roquense Luis tendrá la gran oportunidad ante su público. (Gentileza)

Se viene una noche estelar para el boxeo de la región en Roca. El sábado se llevará a cabo una velada que pondrá en juego el título argentino crucero entre el roquense Christian “El Potro” Luis y el bonaerense Salvador “Veneno” Piccolo.

En el terreno profesional, Luis acumula un total 14 combates, con 5 derrotas y sin empates. Se enfrentó con rivales de la talla de Agustín Marini, sexto en el ranking argentino y en el ámbito internacional sumó experiencia enfrentando el año pasado en Letonia a Milans Volkovs, por el título Internacional Crucero de la IBF.

El roquense está ubicado en el tercer lugar del escalafón argentino, mientras que Piccolo se ubica en el puesto 11 y marcha invicto en seis presentaciones.

El roquense Luis se prepara intensamente para ir por el título este sábado.

El festival se realizará en el polideportivo Gimena López y tendrá un doble semifondo, donde el local Ramiro El niño malo Escobar se medirá con Federico Peñarrieta de Salta y Elio Sandoval hará su debut profesional ante Marcos Carabajal.

Desde la organización se confirmó que el pesaje de las peleas profesionales se realizará este viernes desde las 16, en un local céntrico de Roca.

En tanto, la cartelera que propone diez peleas amateur. En el choque de pesados, Braian Yanca y Joaquín González animarán el duelo entre los locales.

También se cruzarán: Lucio Natol (G. Conesa) vs. Yahir Antonio (Plottier), Dante Venegas (Roca) vs. Oriel Sotto (Zapala), Benjamín Canales (Roca) vs. Valentino Figueroa (Senillosa), Alexander Latur (Roca) vs. Mateo Escalona (Roca), Benjamín Monsalve (Mainqué) vs. Bautista Djbour (Neuquén), Joel Lillo (Allen) vs. Santino Zilli (Viedma), Benjamín Burgos (Roca) vs. Santiago Espinoza (Roca) y Juan Gutiérrez (Roca) vs. Joaquín Gómez (Neuquén).

En el combate femenino se verán las caras, Malena Rial (Roca) y Melisa Frías (Roca).