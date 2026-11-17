El torneo PreFederal de básquet tendrá un miércoles muy movido, porque además de la definición de los cuartos de final de la categoría superior, este 22 de noviembre se disputará la última fecha (15) de la fase regular del Ascenso. Es el momento en el que las dos divisiones empiezan a interactuar, porque al final de la competencia se dará el repechaje entre el subcampéon de la B y el penúltimo de la A.

Desde las 21:30 se jugarán los tres partidos del último capítulo y quedarán definidos los curces de semifinales. Biguá (25) y Del Progreso (25) prometen un partidazo porque definirán el 1 en El Nido; Unión Alem Progresista (24), el tercero en discordia, visitará a Cipolletti (18), que todavía tiene chances de ser cuarto; mientras que Centenario (19) tratará de asegurar su lugar en el top 4 cuando visite a Cinco Saltos (15), ya eliminado, en el Clásico del Puente.

Así se define el Ascenso

Cerrada la fase regular (se jugaron tres ruedas), quedarán conformadas las semifinales y se medirán 1 vs. 4 y 2 vs. 3, al mejor de tres juegos. Los ganadores se medirán en la final y el campeón subirá al PreFederal 2027, pero además ganará una plaza para la Liga Federal. El que pierda la definición disputará el repechaje con el que pierda el último playoff de la A. En la temporada pasada, Petrolero subió como campeón y Club Plottier le ganó la reválida a Biguá, que este año buscará volver.

El programa de la última fecha, miércoles 18/11 a las 21:30

Biguá (25) vs. Del Progreso (25), El Nido de Neuquén

Cipolletti (18) vs. Unión Alem Progresita de Allen (24), Corpo de Cipolletti

Cinco Saltos (15) vs. Centenario (19), Boris Kocina de Cinco Saltos