Fito García Barros (Roca) y Franco Alippi (Independiente), un gran duelo que se repetirá en La Caldera. (Prensa Deportivo Roca)

El arranque de los playoffs tuvo un arranque con cuatro victorias locales, pero tres series muy parejas. Quedó claro que la postemporada es otra historia, pero también la historia marca que suele haber diferencias notorias entre un juego y otro. Deportivo Roca, Pérfora, Pacífico y especialmente Centro Español ya mostraron su poderío y este miércoles a las 21:30 buscarán dar el golpe de visitante para cumplir con el doble objetivo: ser semifinalista del PreFederal de básquet y asegurar un lugar en la Liga Federal 2027.

El Depo visitará a Independiente, el Verde cruazará la ruta para medirse con Petrolero, el Decano se presentará en Regina ante Atlético y el Torito hará un par de cuadras para enfrentar a Club Plottier. Los cuatro locales deberán ganar si quieren estirar la definición hasta el domingo 22 de noviembre.

Durante la fase regular, Pérfora y Roca fueron los mejores y abrocharon el 1-2 con anticipación. Sin embargo fueron dos de los equipos que tuvieron que sufrir hasta el final para adelantarse en sus series. Además, el Decano remontó un partido increíble ante el Albo (lo perdía por 18) y el que menos trabajó fue Español. De todos modos, en Plottier se dio una constante: las cinco victorias de la temporada fueron muy holgadas. Los Gallegos festejaron tres veces y los Azules, dos.

Los resultados del juego I

Pérfora 81 Petrolero Argentino 75

Deportivo Roca 85 Independiente 80

Pacífico 76 Atlético Regina 71

Centro Español 82 Club Plottier 64

El programa del miércoles 18/11, todos a las 21:30

Petrolero Argentino (8) vs. Pérfora (1), La Cueva de Plaza Huincul

Independiente (7) vs. Deportivo Roca (7), La Caldera de Neuquén

Club Plottier (6) vs. Centro Español, El Histórico de Plottier

Atlético Regina (5) vs. Pacífico (4), La Calderita de Villa Regina