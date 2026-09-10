El Prefederal de básquet 2026 arranca con cuatro clásicos imperdibles

La espera terminó y este viernes 11 de septiembre se pondrá en marcha el torneo PreFederal de básquet. Con ocho equipos en la división superior y seis en el Ascenso, empieza una edición recargada, con muchos clásicos y planteles renovados en las dos categorías.

De entrada nomás, irá la primera de las cuatro fechas con derbys y por eso será un viernes con muchas emociones: desde las 21:30 jugarán Pacífico vs. Independiente, Petrolero Argentino vs. Pérfora y Centro Español vs. Club Plottier; mientras que media hora más tarde lo harán Deportivo Roca vs. Atlético Regina.

Entre el viernes y el domingo, serán 11 partidos, con dos jornadas en la A y una en la B, donde también hay planteles renovados. El primer salto también será está noche, con el duelo entre Del Progreso y Centenario.

Maxi Rubio sigue al frente del Deca, que defiende el título. Lucas Villanueva vuelve al primer equipo del Depo. (Archivo Matías Subat)

Formato y candidatos

En el caso de la elite, serán 16 fechas de fase regular y todos clasificarán a los play offs. Habrá seis plazas directas para la Liga Federal, la séptima será para el campeón del Ascenso y el octavo pasajero saldrá del repechaje entre el penúltimo de la A y el subcampeón de la B.

Si de candidatos se trata, Centro Español rompió el mercado con la vuelta de Franco Pennacchiotti y sorprendió con el regreso a la actividad de Mario Sepúlveda. Pérfora es otro que siempre pelea arriba y no será la excepción, porque sostuvo a gran parte de su plantel y fue por refuerzos puntuales, como Valentín Bauducco.

Atlético Regina repitió la experiencia del año pasado, aunque ahora espera tener otros resultados. Cambió a todo su plantel e incluso al técnico porque llegó Gastón Fernández. Tiene experiencia de sobra y de movida, visitará a un Depo que también tiene varias caras nuevas y apuesta a ser la sorpresa.

En la capital neuquino hubo menos ruido, pero Pacífico todavía tiene el cartel de campeón y se aferrará a la defensa; e Independiente mantuvo el plantel del año pasado, con un cambio en la base: marchó Drazen Sinigoj y volvió Enzo Nieva, clave en la conquista del torneo local. También sumó a Lautaro Riego, un jugador de sobrada categoría que puede aportar muchas soluciones.

Hay pormesa de partidazo en el Viejo Ramíez: con Pacífico-Independiente. (Archivo)

Plottier y Petrolero, los que ascendieron el año pasado, también se hicieron de fichas importantes y sueñan con ser las revelaciones. Nataniel Rodríguez y Marco Roumec se vestirán de Naranja; mientras que al Histórico llegó Nacho Murias, de gran nivel en el último torneo local, con Unión Alem Progresista.

El Ascenso tiene sus favoritos

En el Ascenso, hay dos que asoman como candidatos: Del Progreso y Biguá. Casualmente fueron los que bajaron en la última temporada y quieren recuperar su lugar. Gustavo Maranguello volvió a casa y también retornó a la zona Santiago Pascual en el equipo roquense; mientras que los de la costa se llevaron a David Veliz y está de regreso el rendidor Nahuel Muñoz, entre otros.

Así arranca el PreFederal

PRIMERA

Viernes 11 de septiembre

Pacífico-Independiente, 21:30, Viejo Ramírez

Centro Español-Club Plottier, 21:30, El Templo

Petrolero-Pérfora, 21:30, La Cueva

Deportivo Roca-Atlético Regina, 22:00, Gimena Padín

Domingo 13 de septiembre

Pacífico-Club Plottier, 20:30, Viejo Ramírez

Pérfora-Independiente, 20:30, Oscar Piti Claris

Atlético Regina-Centro Español, 20:30, La Calderita

Deportivo Roca-Petrolero, 20:30, Gimena Padín

ASCENSO

Viernes 11 de septiembre

Del Progreso vs. Centenario, 22:00, Gigante de la calle Maipú

Domingo 13 de septiembre

Cinco Saltos-Unión AP, 20:00, Boris Kocina

Biguá-Cipolletti, 22:00, El Nido