El primer clásico tiene dueño: Independiente venció a Pacífico, por la Liga Federal

Independiente se quedó con el primer clásico de la Liga Federal de básquet. Dio un golpe de autoridad en el Viejo Ramírez, dominó a Pacífico desde el principio y ganó 83-76, en el duelo por la primera fecha de la división Sur. Joaquín Marcon, con 23 puntos, y el retornado Drazen Sinigoj, con 19, fueron las figuras del Rojo.

En una zona en la que abundarán los derbys, por los ascensos de Petrolero y Club Plottier, el que se colgó la primera medalla fue el Rojo de Andrés García. Y lo hizo con claridad, porque se quedó con los tres primeros parciales (26-18, 20-15 y 22-18), y llegó con margen al cierre, cuando el Decano impuso condiciones (25-15), pero ya era tarde.

Dominó de entrada y controló al final

El Rojo tomó distancia a partir de un triple de Julián Fedele y se escapó rápidamente en las cifras. Encontró todas las opciones ofensivas, y con un goleo repartido, alcanzó la máxima de 19 puntos (45-26) con dos minutos por jugar en el segundo cuarto. Así, marcó territorio ante un rival que se vio superado.

Con Marco Roumec como estandarte, Pacífico logró arrimar en varias ocasiones, pero nunca pudo lograr que la diferencia sea de un dígito. Y el Rojo, cómodo en las cifras, jugó con el resultado. Siempre supo que Marcon aportaría soluciones y los demás estuvieron a tono. Cinco puntos seguidos de Sinigoj pusieron el partido 61-43 y ahí hubo aroma a partido liquidado.

Tiros de dos puntos 66 % alcanzó Independiente, con 25 conversiones sobre 38 intentos. Pacífico se quedó en 46% (18-39). Fue una de las claves de la victoria.

Además de Marcon y Drazen, Mateo Isolabella (12) y David Oviedo (10) llegaron a las dos cifras en el vencedor, que también tuvo el habitual aporte de Carlos Paredes (9, más 8 rebotes y 4 recuperos). En el local los mejores fueron Marco Roumec (23) y Alex Soria (14), mientras que Gustavo Maranguello alcanzó su clásico doble-doble (10 y 10 rebotes), que esta vez no fue suficiente.

Cerrada la primera fecha del Sur, Independiente y Pérfora (a Club Plottier) fueron los que ganaron en condición de visitante, mientras que Deportivo Roca (Petrolero) y Centro Español (Regina) festejaron en condición de local.