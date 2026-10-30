El Rally Dakar 2027 confirmó su nuevo recorrido con un importante cambio de sede

El Rally Dakar anunció oficialmente la sede 2027 con un importante cambio. La 49° edición finalmente se disputará en Portugal y Marruecos entre el 9 y 23 de enero, atravesando dos continentes y en sus raíces de Europa y África.

El evento del próximo año se realizaría en Arabia Saudita, pero se reubicó debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en este país por el conflicto bélico de Medio Oriente. De igual manera, el cambio de sede será excepcional y se espera que el territorio saudí vuelva a recibir la competencia en 2028, en la histórica 50° edición.

El nuevo recorrido comenzará en Loulé-Faro, Portugal, donde el 9 de enero se desarrollará el prólogo, mientras que la primera etapa se disputará el domingo 10. Luego, el Rally se trasladará hacia Marruecos, donde se llevarán a cabo las etapas restantes.

El recorrido oficial del Dakar 2027, que tendrá un total de 12 etapas.

Primero, los participantes se trasladarán hacia al norte del país. Durante la primera semana, los participantes atravesarán diferentes regiones, con etapas que pasarán por Bouarfa, Zagora y Agadir. Precisamente, esta última ciudad será el escenario de la jornada de descanso, programada para el domingo 17 de enero.

La segunda mitad del Dakar llevará a los pilotos hacia los exigentes desiertos del sur de Marruecos, con Smara y las proximidades de Dakhla. Además, entre el 19 y el 20 de enero se desarrollará una etapa con campamento refugio, donde los competidores deberán afrontar uno de los desafíos más exigentes. Para concluir, la edición finalizará el sábado 23 en Marrakech, la capital.

En total, el Dakar 2027 tendrá un recorrido de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 serán cronometrados, distribuidos entre el prólogo y las 12 etapas. El nuevo itinerario ya fue presentado oficialmente, aunque las fechas todavía están sujetas a la aprobación formal del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

Se disputará fuera de Asia por primera vez desde 2020, cuando el rally se trasladó por primera vez a Arabia Saudí como parte de un acuerdo plurianual.

Luego del anuncio oficial, el director del rally Dakar, el francés David Castera, aseguró que esta edición «cumplirá con los estándares deportivos que siempre lo han convertido en el rally más exigente. Hemos diseñado un auténtico Dakar».