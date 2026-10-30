Boca y la chance de lograr una histórica marca de 35 años en el Superclásico ante River

El próximo domingo, Boca recibirá a River por la 15° fecha del Clausura, en una nueva edición del superclásico del futbol argentino. El Xeneize buscará la victoria para seguir en lo más alto de la tabla anual y tratará de igualar una marca histórica que no se consigue hace 35 años: ganar tres veces seguidas ante el rival de toda la vida.

Gracias a los triunfos obtenidos en el Clausura 2025, por 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, y el 1-0 en el Apertura de este año, con tanto de penal de Leandro Paredes, el Xeneize puede volver a repetir esta marca.

El festejo de Leandro Paredes en el último superclásico disputado en el Monumental.

La última vez que se logró dicho registro fue en 1991, cuando Boca llegó a esta marca en un lapso de un mes. El primer duelo fue el recordado 4-3 en La Bombonera por la primera fase de Copa Libertadores. Luego, siguió 20 días después, con un 2-0 a domicilio de los dirigidos por Óscar Tabarez, también por la competencia internacional. Esta racha se cerró una semana más tarde con triunfo 1-0 en La Bombonera por la 6° fecha del Clausura de aquel año. Desde ese encuentro, pasaron 86 superclásicos hasta el momento y ninguno pudo obtener tres triunfos de manera consecutiva.

Por el lado de River, la última vez que entabló dicha cantidad de victorias en el superclásico fue hace 40 años, en el lapso de tres años. Comenzó con un 4-1 en el Metropolitano de 1984, 1-0 en 1985 y el recordado 2-0 en La Bombonera con la pelota naranja y los goles del Beto Alonso.

Cuatro triunfos, el récord absoluto del Superclásico

La marca máxima de victorias en el Superclásico es de cuatro victorias y fue lograda por ambos equipos, una vez por lado. La última vez que se consiguió lo logró River, entre 1950 y 1951. Por su parte, Boca llegó a esta cifra entre 1934 y 1935.

Cabe destacar que para estos registros se toman en cuenta solo los partidos oficiales y el resultado de los 90 minutos.