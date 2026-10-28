El roquense Franco Orocito fue subcampeón argentino de rally mountain bike

Franco Orocito se subió al podio en la exigente prueba de rally MTB.

Franco Orocito sumó otro logro importante en su carrera deportiva al conquistar el subcampeonato argentino de Rally de mountain bike. El roquense se destacó en su paso por el Mar del Plata Bike Fest, dando pelea en el Campeonato Argentino de Gravel.

El ciclista roquense tuvo una gran entrega en la prueba de Gravel, una competencia compleja y alcanzó la meta en el 6º puesto luego de superar varias complicaciones.

Con un tiempo de 2h26m42s quedó a 5m10s del campeón nacional, Matías Cedeira de Ingeniero Maschwitz.

Luego de esta presentación al día siguiente peleó por el título argentino Elite en rally mountain bike. Volvió a dar el máximo y luchó mano a mano con el tandilense Maximiliano Aiello, quedando muy cerca del oro y el camponato.

Orocito completó la exigencia en 1h47m43s629, quedando cerca de Aiello, vencedor en 1h47m43s588. Sin dudas, una gran tarea del roquense que se quedó con un subcampeonato que tiene un enorme significado para su carrera.

De esta manera, Franco Orocito completó otro gran paso por una prueba del calendario nacional, volvió a confirmar que está entre los mejores competidores del país y sumó un nuevo logro.