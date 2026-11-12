El Turismo Carretera, con presencia regional, vuelve a Río Cuarto tras catorce años

Tras catorce años de ausencia, el Turismo Carretera regresa este fin de semana al Autódromo de Río Cuarto (Córdoba), para lo que será la decimocuarta fecha del calendario 2026 de la categoría, cuarta y penúltima de la Copa de Oro que definirá al nuevo campeón.

Allí dirán presentes los pilotos rionegrinos José Manuel Urcera (Mercedes Benz) y Joaquín Ochoa (Toyota Camry), que intentarán llevarse un buen resultado del trazado cordobés y maquillar un poco el cierre de la temporada.

También acelerará el TC Pista, la divisional telonera, que tendrá en pista al neuquino Benjamín Antón (Ford Mustang) y al rionegrino Benjamín Ochoa (Ford Mustang) queriendo nuevamente ser protagonistas en los primeros planos.

Joaco Ochoa tratará de «volar» este fin de semana con su Camry y lograr su mejor resultado del año.

En el TC, Urcera marcha 12° y en el último puesto del Playoff, por lo que sus chances de título ya se esfumaron en este certamen. El piloto de San Antonio había tenido un auspicioso debut con Mercedes Benz, pero sus últimos rendimientos lo dejaron fuera de la pelea.

El viedmense Ochoa, por su parte, todavía no pudo terminar de cristalizar en pista los auspiciosos parciales evidenciados en más de una oportunidad con el conjunto que alista el Azar Motorsport, el equipo que lo cobija desde mitad de año tras su salida del SAP Team.

Facundo Chapur se mantiene al frente de los 12 clasificados a la Copa de Oro con 100,5 puntos. El piloto cordobés terminó la jornada pasada por delante de Mariano Werner, que alcanzó las 95,5 unidades, y de Agustín Canapino, tercero con 94. De esta manera, apenas 6,5 puntos separan a los tres primeros.

En la categoría “satélite”, Antón, de formidable debut en la Copa de Plata (había comenzado ganando) se pinchó en las últimas carreras y quedó complicado en sus chances de título (marcha 4° a casi 40 puntos de Bautista Damiani). Ochoa, en tanto, levantó su performance en la última parte del campeonato y se ilusiona con poder ganar alguna final.

El Frases Históricas de hoy llega en formato video y le pertenece a Juan María Traverso, uno de los más grandes de la historia del automovilismo argentino. Gabriel Ponce de León lo saca de carrera y el Flaco recita una poesía (?) inolvidable. 📹@CarburandoTV https://t.co/6sIe5j9eoX — VSports Team (@VSportsTM) December 29, 2020

Lejana la última carrera de 2012

La competencia del fin de semana marca el retorno de la “máxima” al tradicional trazado del sur de la provincia de Córdoba después de 14 años de ausencia. La última vez tuvo como ganador a Juan Bautista De Benedictis al mando de un Ford del GPG Racing.

A lo largo de 52 años, el escenario cordobés albergó un total de 26 carreras y mantuvo una asistencia perfecta en el calendario entre las temporadas 1994 y 2012. Tras concluir las obras de modernización y recibir la homologación oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el predio vuelve a encender los motores de la especialidad.

Uno de los acontecimientos más recordados en el trazado cordobés tuvo lugar en 2004, bajo la lluvia, con el recordad toque de Gabriel Ponce de León (Falcon) a Juan María Traverso (Torino) y el brutal choque del Flaco contra el muro en la largada de la competencia. Al bajarse del auto, el múltiple campeón atendió duro al juninense en la transmisión oficial.