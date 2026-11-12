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Calendario ANSES del viernes 13 de noviembre 2026: quiénes cobran y cuáles son los montos con bono

ANSES cierra la primera semana operativa de noviembre 2026 con un esquema concentrado, que agrupa tres terminaciones para jubilados y finaliza las Pensiones No Contributivas. Conocé las fechas por DNI y los montos netos.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Pagos ANSES noviembre 2026.-

Pagos ANSES noviembre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este viernes 13 de noviembre 2026 un paquete masivo de haberes, que incluye un triple turno extraordinario para jubilaciones y pensiones mínimas, la conclusión total del cronograma de Pensiones No Contributivas (PNC), y los depósitos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones del sistema SUAF y Prenatal.

Todas las prestaciones incorporan el reajuste mensual del 1,93% oficializado mediante la Resolución 304/2026, junto con la acreditación completa del bono extraordinario de $70.000 fijado por el Decreto 1296/2026, lo que exige a los titulares verificar su terminación documental antes de asistir a las entidades bancarias.

Calendario de pagos ANSES hoy, viernes 13 de noviembre 2026: el triple turno de jubilaciones y todas las terminaciones de DNI

El despliegue bancario de cierre semanal alcanza a cinco grupos de beneficiarios en todo el territorio nacional:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono): perciben sus haberes en simultáneo los titulares cuyos documentos finalizan en 2, 3 y 4 (agrupamiento extraordinario de tres terminaciones en una misma jornada).
  • Pensiones No Contributivas (PNC): cobran hoy los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9, completando de esta manera el cronograma mensual del sector asistencial.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): se acredita el giro correspondiente a los titulares con documento terminado en 2.
  • Asignación por Embarazo (AUE): reciben el depósito las beneficiarias con documento finalizado en 2.
  • Asignación por Prenatal: se habilita el cobro para los documentos terminados en 2 y 3 (mientras que las asignaciones de Pago Único y Maternidad continúan vigentes para todas las terminaciones desde el 11 y 12 de noviembre 2026 hasta el 10 de diciembre 2026).

ANSES: ¿cuánto cobro en noviembre 2026, según la prestación?

Prestación liquidada
por ANSES		Terminación de DNI (13/11/2026)Haber / Monto bruto (1,93%)Bono / ComplementosImporte neto de bolsillo
Jubilación mínima garantizada2, 3 y 4 (Triple turno)$444.158,46$70.000,00$500.833,70 (tras descuento PAMI)
PNC Invalidez y Vejez (70%)8 y 9 (Cierre PNC)$310.910,92$70.000,00$371.583,59 (con Incluir Salud)
PNC Madres de 7 Hijos (100%)8 y 9 (Cierre PNC)$444.158,46$70.000,00 + Alimentar$500.833,70 (+ Tarjeta Alimentar)
AUH y Asignación por Embarazo2$159.611,00Alimentar / Leche ($60.203)$127.688,80 (80% directo por hijo)
Asignación por Prenatal (SUAF)2 y 3Según rango salarialSin bono adicionalSegún escala de ingresos familiar

Mi ANSES y control de liquidación: cómo chequear los descuentos y el estado de cuenta antes de ir al banco

Frente a la superposición de terminaciones documentales en las ventanillas bancarias, resulta fundamental validar la acreditación por vías digitales antes de salir del hogar:

  • Descarga del recibo digital con CUIL: los titulares pueden ingresar desde las cero horas a la aplicación móvil o al sitio web oficial Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de la liquidación de noviembre 2026 y confirmar la correcta imputación del aumento y el bono de $70.000.
  • Control de deducciones asistenciales: en el comprobante digital de jubilados y pensionados debe verificarse que el aporte obligatorio a PAMI o Incluir Salud se calcule exclusivamente sobre el haber básico (3%) sin afectar el bono extraordinario, y que no existan débitos de mutuales no autorizadas.
  • Alerta por pensiones observadas: aquellos titulares de PNC por Invalidez Laboral con DNI terminados en 8 y 9 que encuentren su caja de ahorro en cero deben verificar en el sistema si fueron alcanzados por las suspensiones preventivas de la Resolución 3702/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad; en tal caso, cuentan con 60 días corridos para presentar su Certificado Médico Oficial (CMO) digital e historia clínica vía Trámites a Distancia (TAD) o en agencias de PAMI.


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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este viernes 13 de noviembre 2026 un paquete masivo de haberes, que incluye un triple turno extraordinario para jubilaciones y pensiones mínimas, la conclusión total del cronograma de Pensiones No Contributivas (PNC), y los depósitos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones del sistema SUAF y Prenatal.

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