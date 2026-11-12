Calendario ANSES del viernes 13 de noviembre 2026: quiénes cobran y cuáles son los montos con bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este viernes 13 de noviembre 2026 un paquete masivo de haberes, que incluye un triple turno extraordinario para jubilaciones y pensiones mínimas, la conclusión total del cronograma de Pensiones No Contributivas (PNC), y los depósitos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones del sistema SUAF y Prenatal.

Todas las prestaciones incorporan el reajuste mensual del 1,93% oficializado mediante la Resolución 304/2026, junto con la acreditación completa del bono extraordinario de $70.000 fijado por el Decreto 1296/2026, lo que exige a los titulares verificar su terminación documental antes de asistir a las entidades bancarias.

Calendario de pagos ANSES hoy, viernes 13 de noviembre 2026: el triple turno de jubilaciones y todas las terminaciones de DNI

El despliegue bancario de cierre semanal alcanza a cinco grupos de beneficiarios en todo el territorio nacional:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono) : perciben sus haberes en simultáneo los titulares cuyos documentos finalizan en 2, 3 y 4 (agrupamiento extraordinario de tres terminaciones en una misma jornada).

: perciben sus haberes en simultáneo los titulares cuyos documentos finalizan en 2, 3 y 4 (agrupamiento extraordinario de tres terminaciones en una misma jornada). Pensiones No Contributivas (PNC) : cobran hoy los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9, completando de esta manera el cronograma mensual del sector asistencial.

: cobran hoy los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9, completando de esta manera el cronograma mensual del sector asistencial. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : se acredita el giro correspondiente a los titulares con documento terminado en 2.

: se acredita el giro correspondiente a los titulares con documento terminado en 2. Asignación por Embarazo (AUE) : reciben el depósito las beneficiarias con documento finalizado en 2.

: reciben el depósito las beneficiarias con documento finalizado en 2. Asignación por Prenatal: se habilita el cobro para los documentos terminados en 2 y 3 (mientras que las asignaciones de Pago Único y Maternidad continúan vigentes para todas las terminaciones desde el 11 y 12 de noviembre 2026 hasta el 10 de diciembre 2026).

ANSES: ¿cuánto cobro en noviembre 2026, según la prestación?

Prestación liquidada

por ANSES Terminación de DNI (13/11/2026) Haber / Monto bruto (1,93%) Bono / Complementos Importe neto de bolsillo Jubilación mínima garantizada 2, 3 y 4 (Triple turno) $444.158,46 $70.000,00 $500.833,70 (tras descuento PAMI) PNC Invalidez y Vejez (70%) 8 y 9 (Cierre PNC) $310.910,92 $70.000,00 $371.583,59 (con Incluir Salud) PNC Madres de 7 Hijos (100%) 8 y 9 (Cierre PNC) $444.158,46 $70.000,00 + Alimentar $500.833,70 (+ Tarjeta Alimentar) AUH y Asignación por Embarazo 2 $159.611,00 Alimentar / Leche ($60.203) $127.688,80 (80% directo por hijo) Asignación por Prenatal (SUAF) 2 y 3 Según rango salarial Sin bono adicional Según escala de ingresos familiar

Mi ANSES y control de liquidación: cómo chequear los descuentos y el estado de cuenta antes de ir al banco

Frente a la superposición de terminaciones documentales en las ventanillas bancarias, resulta fundamental validar la acreditación por vías digitales antes de salir del hogar: