Se cayó Outlook: Microsoft confirmó una falla que afecta el correo, Teams y Copilot en todo el mundo

La caída de Outlook impidió a miles de usuarios entrar al correo desde el celular y la computadora este jueves. (Foto: gentileza)

Outlook, el servicio de correo de Microsoft, sufre desde la tarde de este jueves una caída que impide a miles de usuarios entrar a su bandeja de entrada y enviar o recibir mensajes. La falla también afecta a Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365, y alcanza a usuarios de distintos países.

Los reportes empezaron a crecer cerca de las 14.40 (hora argentina) en Downdetector, el sitio que registra las quejas de los usuarios. Según la agencia AP, poco después de las 15 ya había casi 130.000 reportes por problemas con Outlook.

Downdetector, el sitio que registra los reportes de los usuarios, mostró un pico de quejas por la caída de Outlook este jueves.

Qué dijo Microsoft sobre la caída de Outlook y cuál es la causa del problema

La empresa reconoció la falla a las 14.54 desde su cuenta oficial Microsoft 365 Status en X. En un primer mensaje dijo que investigaba problemas para acceder a los buzones de Exchange Online, su plataforma de correo en la nube, en América. Poco después confirmó que el inconveniente podía afectar a usuarios de cualquier región.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

En una actualización posterior, Microsoft explicó que la sobrecarga no se debía a un aumento del tráfico, sino a que varios servidores quedaron fuera de servicio de manera inesperada y presionaron al resto de la infraestructura. La compañía informó que frenó todos los despliegues, desvía tráfico fuera de los equipos afectados y reinicia los servidores para devolverlos al servicio.

“Estamos explorando todas las vías para reducir el impacto”, escribió Microsoft en uno de sus últimos mensajes. Hasta la tarde de este jueves, la empresa no había informado cuándo se normalizará el servicio.

Qué hacer si Outlook no funciona y dónde seguir el estado del servicio de Microsoft

Como la falla está en los servidores de Microsoft, cambiar de dispositivo o de aplicación no garantiza que el correo vuelva a funcionar. Quienes usan el programa de escritorio pueden leer sin conexión los mensajes que se habían descargado antes de la caída.

Para seguir el problema, Microsoft indicó que los detalles están en el centro de administración de Microsoft 365, con el código de incidente EX1550543, y en la página status.cloud.microsoft si ese panel no está disponible. La empresa también publica las novedades en su cuenta Microsoft 365 Status en X.