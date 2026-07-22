Le regaló 4 kilos de milanesas de pollo a Leandro Paredes y la respuesta de su mamá se volvió viral

El Mundial 2026 ya terminó, con el subcampeonato de la Selección Argentina, pero los hinchas se volcaron a las calles y llenaron de mimos y gestos a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni. Así, un fanático le regaló a Leandro Paredes unos 4 kilos de milanesas de pollo, y algunos otros presentes, que le hizo llegar a través de la mamá.

«Leandro va a comer mis milanesas» se emocionó el hincha de la Selección Argentina, quien señaló que tiene una pollería y que su deseo era que el jugador de «la Scaloneta» probara sus preparaciones. La historia se volvió viral.

«Leandro va a comer mis milanesas«: la emoción del hincha que le regaló comida a Paredes

Tras las celebraciones por la llegada de la Selección Argentina, un fanático tuvo un gesto inesperado: llevó refrigerados cuatro kilos de milanesas de pollo para regalarle a Leandro Paredes, y sumó también un kilo más de carne desmechada.

Con un cartel, que rezaba «Paredes te cambio la camiseta por 4 kilos de milas de pollo«, se dispuso a hacer llegar su regalo al jugador de la Selección Argentina. Mientras esperaba, pasó la mamá de Leandro Paredes y se detuvo para recibir el reconocimiento para su hijo.

Previamente, la mamá de Leandro Paredes preguntó si estaban refrigeradas y, al recibir una respuesta positiva, abrió el baúl de su auto y subió la heladerita para hacérselas llegar a su hijo. Además, saludó al fanático y a su pareja.

«Gracias Leandro, te amo. Gracias mamá de Leandro, te amo también» señaló el carnicero, quien dijo esperar un mensaje del jugador de Boca Juniors para saber cómo estaban.

Mundial 2026: Leandro Paredes agradeció a los fanáticos con sus dos insignias de la Selección Argentina

Lejos de minimizar el logro del subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes resaltó la dificultad extrema que implica disputar dos finales del mundo de manera consecutiva.

En el texto que acompañó la fotografía difundida en su cuenta de Instagram, Paredes enfatizó el orgullo de haber defendido los colores patrios hasta el último instante de la competencia, destacando el compromiso inquebrantable de un grupo humano que volvió a competir en el máximo nivel exigido por la FIFA.