En modo Franco Colapinto: Kun Agüero correrá en un evento de la Fórmula E

Luego de su paso por el fútbol, el Kun Agüero ahora apunta a agarrar el volante. El exdelantero de la Selección Argentina tendrá el desafío de subirse a un Porsche en un innovador evento de la Fórmula E. Una experiencia única, para imitar a Franco Colapinto.

El exjugador se pondrá al volante de un Porsche 9XX Gen3 en el Evo Sessions que se desarrollará el 5 y 6 de marzo en el Miami International Autodrome, en una versión recortada del circuito donde compite la Fórmula 1.

Este evento reunirá a once figuras del deporte, la actuación y las redes sociales, quienes serán entrenados profesionalmente para manejar el GEN3 Evo, el monoplaza eléctrico más rápido del mundo.

En el video de presentación, Agüero aparece en un estacionamiento lleno de autos de lujo en el que se encuentra con una pelota, remarcando su vínculo con el fútbol. Aunque ahora tendrá un desafío más complejo: será evaluado en sesiones de entrenamiento y preparación física.

Welcome to the team, Sergio Agüero! 🙌

This will be the ride of your life. ⚡️



Check out what this one’s all about: https://t.co/rVx7r5VIk7@aguerosergiokun @FIAFormulaE pic.twitter.com/mvkesMnjYX