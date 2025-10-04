El piloto de Alpine no logró superar la primera etapa de la clasificación y largará desde la anteúltima fila. Una bandera amarilla al final de la sesión complicó sus posibilidades. Los detalles.

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Singapur: el argentino no superó la Q1 en una clasificación polémica

Este sábado se disputó la segunda jornada en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. En primer turno, se disputó la tercera sesión de entrenamientos libres, donde Franco Colapinto tuvo una correcta actuación, ubicándose en el 16° puesto con 1:31:047.

Mas tarde vino la clasificación, que estuvo llena de polémica. Con un gran comienzo, el argentino logró ubicarse en el noveno puesto en los primeros minutos. Con el transcurso de la prueba, Colapinto bajó posiciones y quedó al borde de la eliminación.

En los últimos segundos, Pierre Gasly, compañero de Franco, tuvo un problema en su auto que activó la bandera amarilla. Algunos pilotos que ya habían comenzado su vuelta pudieron finalizarla. Uno de ellos fue Yuki Tsunoda, que superó al argentino.

Colapinto también se vio afectado por este incidente, ya que su último intento de vuelta rápida se frustró por los problemas en el auto de Gasly. Al terminarse la sesión, la FIA señaló que hay una investigación sobre cuatro pilotos por no respetar los límites de velocidad en la bandera amarilla.

De esta forma, el argentino largará en la 18° posición, solo por delante de Esteban Ocon y Pierre Gasly, su compañero de equipo. El mejor registro del pilarense fue 1:30.982 y quedó a solo 0.207 del registro de Alex Albon, que fue el tiempo de corte en la 15° posición. En las próximas horas habrá novedades y existe la posibilidad de que Colapinto suba algunas posiciones.

George Russell largará 1° en el Gran Premio de Singapur de la F1

Luego de la polémica Q1 en el Gran Premio de Singapur, el británico George Russell se quedó con la pole y largará 1° en el circuito de Marina Bay. Tras sufrir un accidente el viernes, el piloto de Mercedes se recuperó de gran manera.

Max Verstappen saldrá en la 2° posición. El oriundo de Países Bajos viene de ganar el GP de Azerbaiyan y busca pelear el campeonato. Oscar Piastri, líder de la temporada, largará desde el 3° lugar. Lando Norris, el otro candidato, no tuvo un buen día, ya que obtuvo el 5° puesto.