Récord de reservas del BCRA y dólar hoy: las cotizaciones de este miércoles 5 de agosto en las pizarras

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) roza un umbral clave en sus cuentas brutas en el arranque de este miércoles 5 de agosto: el stock de divisas alcanzó los US$ 49.600 millones, impulsado por compras acumuladas que superan los US$ 13.000 millones en lo que va del año. Sin embargo, el fortalecimiento de la caja oficial contrasta con un frente financiero que no termina de aflojar, donde el riesgo país continúa estancado por encima de los 420 puntos básicos.

En este escenario de luces y sombras, el Gobierno rechazó además una propuesta de bancos internacionales para emitir deuda por US$ 5.000 millones, al considerar excesiva la tasa del 9% exigida y postergar la salida al mercado a la espera de mejores rendimientos. Con este trasfondo macroeconómico, las pantallas de la banca pública y los mercados paralelos abren la rueda ajustando sus márgenes en la región.

A continuación, repasamos la grilla actualizada con los valores del dólar para hoy y los números clave del mercado.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: 5 de agosto 2026

La banca pública de referencia abren las operaciones, este 5 de agosto 2026, con los siguientes valores en pantalla:

Dólar oficial (compra): $1465

(compra): Dólar oficial (venta): $1515

(venta): Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1982

(consumos en el exterior): Dólar mayorista (operaciones comerciales): $ 1487

Según los criterios institucionales del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes, pautado por la autoridad monetaria. Por su parte, el dólar tarjeta contempla el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras la eliminación del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para consumos y servicios externos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: 5 de agosto 2026

En el segmento de capitales e instrumentos financieros administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones bursátiles abren de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa) : $152 2

: 2 Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1575

(Contado con Liquidación): Dólar blue (mercado informal): se posiciona en $1520

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este 5 de agosto 2026

Miércoles 5 de agosto 2026 . En Neuquén , el dólar oficial cierra su actividad en el Banco Provincia a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.



. En , el cierra su actividad en el a: para la compra. para la venta. Miércoles 5 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrecía a:

$1.460 para la compra.

$1.510 para la venta.

Análisis de mercado: enfoque de balance macroeconómico y tasas

El comportamiento de las reservas del Banco Central refleja una estrategia de acumulación que le devuelve aire operativo al esquema oficial. Al rozar la barrera de los US$ 49.600 millones, el stock bruto de divisas alcanza un máximo en casi siete años, favorecido tanto por el saldo comprador del año —que ya supera los US$ 13.000 millones— como por la revalorización de activos en cartera como el oro. Sin embargo, esta solidez en las cuentas del organismo emisor convive con un frente externo que mantiene cautela: el riesgo país permanece estancado por encima de los 420 puntos básicos, lo que limita la capacidad de compresión del costo del crédito internacional.

Ante esa restricción de acceso al mercado voluntario, la decisión del Palacio de Hacienda de rechazar una propuesta de crédito bancario por US$ 5.000 millones al 9% anual marca una pauta clara en la gestión de la deuda. La conducción económica optó por priorizar la disciplina fiscal antes que convalidar tasas altas, apostando a que el ordenamiento macroeconómico y la contención de la brecha cambiaria terminen por converger los rendimientos soberanos hacia el rango del 8%. Mientras tanto, este esquema de prudencia le permite al BCRA utilizar su renovado poder de fuego como un ancla de previsibilidad sobre el tipo de cambio oficial sin comprometer la solvencia del Tesoro.