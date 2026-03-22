Español fue gigante en Roca y también está invicto en la Liga Federal de básquet

Manuel Caratino le ganó el duelo a Tomás Sagarzazu y fue el mejor de la cancha. (Prensa Deportivo Roca)

Centro Español se llevó un gran triunfo del Gimena Padín y estiró su invicto en la división Sur de la Liga Federal de básquet. Con una actuación sólida y Manuel Caratino decisivo, superó a Deportivo Roca por 78-71 y sigue firme en la pelea junto a los otros neuquinos, Pérfora e Independiente.

El Torito de Plottier tiene registro de 3-0 y festejó por primera vez lejos de su casa. Pasó otra prueba y dejó en claro que va a pelear arriba. Facundo Ramadori fue el goleador con 21, aunque el gigante de la cantera firmó un doble-doble determinante con 17 puntos y 14 rebotes. En el local no alcanzaron los 27 de Martín Pamich.

La paridad y las variantes del Torito

La historia empezó pareja y Roca se apoyó en el goleo de Adolfo García Barros. Sin embargo, Centro Español encontró variantes, tuvo goleo repartido y así revirtió el parcial inicial hasta ganaron 23-17. El Depo respondió en el segundo y, camino al vestuario, la distancia fue de dos (34-36). Esa paridad se extendió y Roca tuvo sus chances, pero el Torito fue efectivo en los momentos decisivos.

Peral y Santana, dos que siempre rinden en el Torito. (Prensa Deportivo Roca)

La visita se sostuvo casi siempre arriba en las cifras y la última ilusión del local fue a 8 minutos del cierre, con el tablero 59-58 luego de un libre de Pamich. Ramadori respondió con un doble y Español ya no largó a delantera en las cifras. Un momento de Luciano García (5 puntos al hilo) más un triple de Ramadori mandaron la ventaja a los dos dígitos (76-66) y fue partido liquidado.

Emilio Santana fue otro que anotó seguido y alcanzó los 17 puntos, mientras que García, además de 12 tantos, regaló 9 asistencias. Fito García Barros también anotó 17 en el local, mientras que Cristian Cadillac finalizó con 8 rebotes y 6 asistencias. En medio de estadísticas parejas, la comparativa dejó un dato clave: Roca cometió 20 faltas personales y Español, apenas 13.

Así están las posiciones y así sigue la Conferencia Sur

Pérfora lidera con 8 puntos (4-0), Independiente y Centro Español lo siguen con 6 (3-0). Pacífico y Deportivo Roca suman 5, aunque con registro de 1-3, y dos equipos tienen 4 con 1-2: Regina y Ploittier. Petrolero, con 4 y 0-4, es el único que todavía no ganó en el Sur.

El lunes 23 a las 21:30, Atlético Regina aguardará por Plottier en La Calderita; y el miércoles 25 se verán las caras Español-Petrolero, en El Templo de Plottier, desde las 21.