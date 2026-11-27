A 25 años del nacimiento de Bandana, Ivonne Guzmán volvió a hablar sobre la experiencia que cambió su vida y reveló detalles de cómo las integrantes del grupo enfrentaron el inesperado salto a la fama.

Según informó Infobae, la cantante visitó Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece, para presentar su nuevo trabajo discográfico, Lumbrera. Sin embargo, el entusiasmo de Evelyn Botto llevó la conversación hacia los recuerdos de la emblemática banda pop.

La artista no solo repasó aquellos años de éxito y exposición mediática, sino que también se animó a interpretar una de las canciones más recordadas del grupo.

Ivonne Guzmán reveló cómo enfrentaron la fama las integrantes de Bandana

La cantante recordó que el proyecto musical surgido del reality Popstars, en 2001, superó ampliamente las expectativas iniciales.

Lo que había comenzado con la intención de realizar un único espectáculo terminó convirtiéndose en 186 funciones en el Teatro Gran Rex, giras internacionales y dos recitales en el estadio de Vélez.

Durante cuatro años, las integrantes de Bandana atravesaron una intensa agenda laboral que transformó por completo sus vidas.

En ese contexto, Guzmán reveló que las cinco jóvenes contaban con el acompañamiento de una terapeuta que las ayudaba a fortalecer sus vínculos y afrontar las exigencias de la exposición pública.

Pese a las dificultades que implicó alcanzar semejante popularidad a una edad temprana, la artista aseguró que recuerda aquella experiencia con gratitud.

Ivonne Guzmán volvió a cantar un clásico de Bandana y desató la nostalgia

Uno de los momentos más especiales de la entrevista ocurrió cuando Evelyn Botto, confesa admiradora de Bandana, le pidió a la cantante que interpretara una de las canciones que marcaron su juventud.

Después de recordar Y si hoy no sale el sol, la conductora le solicitó que volviera a cantar el fragmento que interpretaba en Bajo la lluvia.

Guzmán aceptó la propuesta y recibió una ovación del público presente en el estudio.

El momento permitió revivir parte del fenómeno musical que protagonizó junto a Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha a principios de los años 2000.

El presente musical de Ivonne Guzmán, lejos de Bandana

Actualmente, Ivonne Guzmán integra La Delio Valdez, una de las agrupaciones de cumbia más populares del país, y continúa desarrollando su carrera como solista.

En esta nueva etapa presentó Lumbrera, su tercer álbum individual, con el que sigue explorando su identidad artística.

Aunque su presente musical transita otros géneros, su paso por Bandana permanece como uno de los capítulos más significativos de su trayectoria y de la historia del pop argentino.