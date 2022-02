Fabián Pacheco no continuará como entrenador del Deportivo Roca

Fabián Pacheco anunció a través de sus redes sociales que una vez finalizado el torneo Clausura 2021 de la Liga Confluencia no continuará como el entrenador del Deportivo Roca. Luego de cinco meses de trabajo, el experimentado DT resolvió dar un paso al costado para enfrentar nuevos desafíos personales.

Pacheco asumió en el Naranja en octubre de 2021, un par de semanas después de la conquista del Apertura 2021 de la liga local para hacerse cargo del equipo que jugó el Regional Amateur.

«Pausa como Dt de clubes cuando termine el torneo de la Liga Confluencia! Difícil decisión pero uno busca estabilidad laboral. Seguiré ligado al fútbol desde la Secretaria de Deporte de la Provincia de RN que confío en mi, con programas de fútbol comunitario y en el federado con selecciónes provinciales. Más la escuela de fútbol ATSA! Donde voy a volcar toda mi experiencia!», escribió el reconocido entrenador.

Durante su paso por el Depo, Pacheco se hizo cargo del plantel que participó de la cuarta categoría del fútbol nacional. Consiguió refuerzos y tuvo en su plantel a jugadores que llegaron desde el Federal A para darle jerarquía al equipo.

A pesar de ello, el Naranja no pudo plasmar ese nivel en la fase de grupos y finalizó en la segunda colocación, que lo llevo a jugar con el complicado J.J. Moreno de Puerto Madryn donde quedó eliminado en condición de visitante por los octavos de final.

«Me llevo el cariño de la gente del Depo que me hizo sentir de una manera increíble! Eternamente agradecido al fútbol en los 18 años como Dt! Me quedo con lo cosechado no solo en títulos, sino en amigos y sobre todo la calidez humana que recibí en todos los clubes por donde me tocó trabajar! Tanto de los hinchas jugadores dirigentes y cuerpo técnico! Abrazo de gol para tod@s», finalizó en su comunicado.

De esta manera, Fabián Pacheco continuará en la institución Naranja hasta el final del torneo Clausura donde su equipo está clasificado a los cuartos de final y es uno de los firmes candidatos a pelear por el título.