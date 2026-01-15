Facundo Buonanotte se fue de Chelsea y ya tiene nuevo equipo en el fútbol inglés

El argentino ya firmó hasta el final de la temporada con Leeds.

Facundo Bounanotte se convirtió en jugador de Leeds y dejó Chelsea tras no conseguir lo continuidad deseada, después de sumar tan solo 45 minutos en la actual Premier League. Se trata de un préstamo desde Brighton, el club dueño de su pase, que está buscando que el argentino logre continuidad y sume minutos de calidad, para elevar su cotización.

De esta manera, el jugador de 21 años ya se despidió de Chelsea y se unió a Leeds hasta el final de la temporada.

Leeds ya estuvo cerca de fichar al mediocampista ofensivo a préstamo en el anterior mercado de pases antes de que Chelsea llegara a buscarlo.

El ex Rosario Central se hizo la revisión médica, firmó su contrato y ya se pondrá a las órdenes del entrenador alemán Daniel Farke.

Leeds es el cuarto equipo de Buonanotte desde su llegada a la Premier League en enero de 2023 tras ser comprado por Brighton, en donde jugó 50 partidos hasta mediados de 2024 y marcó 5 tantos.

El Albion ya lo había cedido anteriormente a Leicester (allí fue donde mejor rindió -6 goles y 3 asistencias en 35 encuentros-, pero el equipo descendió), Chelsea (8 partidos y un gol) y ahora Leeds, que marcha 16° en la Premier League.

En Leeds, el desafío será doble: ayudar al equipo a salir del fondo de la tabla y demostrar que está listo para asumir un rol protagónico en la Premier League.

En medio de un campeonato exigente, Buonanotte tendrá la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión y relanzar su carrera europea, con la mira puesta tanto en su club como en la Albiceleste.