Federal A: Cipolletti juega un partido clave en La Visera ante Argentino de Monte Maíz

Cipo vuelve a La Visera para medirse con Argentino, en el duelo clave. (Archivo Oscar Livera)

Cipolletti recibe esta domingo a Argentino de Monte Maíz, por la fecha 16 del Federal A. El Albinegro arriba a la antepenúltima fecha de la fase regular como puntero, condición que comparte con Atenas de Río Cuarto. El encuentro en La Visera de Cemento comenzará a las 15.30, con el arbitraje de Diego Novelli de Tandil.

Se trata de un juego clave para Cipolletti (21) ya que llega como uno de los líderes de la zona 3 junto a Atenas de Río Cuarto (21) y en la última el Albinegro quedará libre. Por este motivo, es fundamental sumar buenos puntos para seguir prendido arriba en la tabla.

En la semana Cipolletti presentó a los nuevos que se incorporaron al plantel del DT Fabián Enríquez. Se trata del volante ofensivo Leandro Vella, el volante central Luciano Gutiérrez y el experimentado defensor central Cristian González, de 36 años.

Luego del enfrentamiento ante Argentino, Cipolletti tendrá un compromiso de visitante en San Luis frente a Juventud Unida. Al finalizar la fecha 17, el conjunto rionegrino necesita sacarle cuatro puntos de distancia al quinto para no ser alcanzado y meterse en la clasificación a la próxima fase.

Por su parte, Deportivo Rincón se presentará a partir de las 16 visitando a San Martín de Mendoza. El árbitro del partido será José Díaz de Villa Mercedes. El León se ubica sexto con 16 puntos y debe sumar de a tres para no quedar lejos de los puestos de clasificación.

Este domingo, a las 15, Atenas de Río Cuarto será local de FADEP, con Gustavo Benites como juez principal.

Por su parte, Sol de Mayo recibe a Kimberley (22) de Mar del Plata. El juego se pondrá en marcha a las 15 en la capital rionegrina con el control de Fernando Marcos de Bahía Blanca.

El Albiceleste marcha sexto con 17 puntos y será vital sumar de a tres en casa con el objetivo de alcanzar los primeros lugares.