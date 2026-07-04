Federal A: Cipolletti juega un partido clave en La Visera ante Argentino de Monte Maíz
El albinegro recibe el conjunto cordobés por la fecha 16 del Federal A. Cipo tiene que ganar para seguir arriba en la zona 3. Deportivo Rincón visita a San Martín de Mendoza. Los detalles.
Cipolletti recibe esta domingo a Argentino de Monte Maíz, por la fecha 16 del Federal A. El Albinegro arriba a la antepenúltima fecha de la fase regular como puntero, condición que comparte con Atenas de Río Cuarto. El encuentro en La Visera de Cemento comenzará a las 15.30, con el arbitraje de Diego Novelli de Tandil.
Se trata de un juego clave para Cipolletti (21) ya que llega como uno de los líderes de la zona 3 junto a Atenas de Río Cuarto (21) y en la última el Albinegro quedará libre. Por este motivo, es fundamental sumar buenos puntos para seguir prendido arriba en la tabla.
En la semana Cipolletti presentó a los nuevos que se incorporaron al plantel del DT Fabián Enríquez. Se trata del volante ofensivo Leandro Vella, el volante central Luciano Gutiérrez y el experimentado defensor central Cristian González, de 36 años.
Luego del enfrentamiento ante Argentino, Cipolletti tendrá un compromiso de visitante en San Luis frente a Juventud Unida. Al finalizar la fecha 17, el conjunto rionegrino necesita sacarle cuatro puntos de distancia al quinto para no ser alcanzado y meterse en la clasificación a la próxima fase.
Por su parte, Deportivo Rincón se presentará a partir de las 16 visitando a San Martín de Mendoza. El árbitro del partido será José Díaz de Villa Mercedes. El León se ubica sexto con 16 puntos y debe sumar de a tres para no quedar lejos de los puestos de clasificación.
Este domingo, a las 15, Atenas de Río Cuarto será local de FADEP, con Gustavo Benites como juez principal.
Por su parte, Sol de Mayo recibe a Kimberley (22) de Mar del Plata. El juego se pondrá en marcha a las 15 en la capital rionegrina con el control de Fernando Marcos de Bahía Blanca.
El Albiceleste marcha sexto con 17 puntos y será vital sumar de a tres en casa con el objetivo de alcanzar los primeros lugares.
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