Javier Milei en Casa Rosada: el superávit energético llegará a los US$50.000 millones en los próximos años

El presidente Javier Milei encabezó este sábado la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano en Casa Rosada. La muestra tuvo entrada libre y gratuita y podrá visitarse desde este 14 de noviembre, en el marco de la Noche de los Museos.

La exposición se titula «Belgrano, la revolución de las ideas» y reúne imágenes y documentos seleccionados por Diego Valenzuela. El recorrido propone repasar distintos momentos de la vida del prócer, desde la creación de la bandera hasta sus ideas y su liderazgo al frente del Ejército.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, durante el acto que se realiza en el espacio que anteriormente funcionaba como Museo del Bicentenario.

Milei aseguró que el superávit energético llegará a los US$50.000 millones en los próximos años

El presidente Javier Milei destacó las desregulaciones aplicadas por su Gobierno en el sector energético y aseguró que, en pocos años, la actividad alcanzará un superávit de US$50.000 millones.

En ese contexto, mencionó la eliminación del barril criollo, una medida que atribuyó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

«Eliminar el barril criollo fue una de las tantas desregulaciones que hizo Federico Sturzenegger», expresó el mandatario.

Además, sostuvo que ese cambio, que definió como una modificación aparentemente menor, tendrá un impacto significativo en las exportaciones del país.

«Ese cambio que parece una cosa menor multiplicará por 20 nuestras exportaciones de minerales. En muy pocos años el sector energético tendrá un superávit de 50 mil millones de dólares, con haber tocado solamente dos cositas», afirmó.

Una recreación histórica con Domingo Faustino Sarmiento

La actividad también contará con la participación del actor Mario Moscoso, quien interpretará a Domingo Faustino Sarmiento en una recreación de la inauguración de la estatua de Manuel Belgrano en Plaza de Mayo, realizada en 1873.