Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev y logró su segundo título consecutivo en Wimbledon

"Hoy demostraste otra vez por qué sos el mejor del mundo", las palabras de Zverev a Sinner en la consagración.

Respondiendo a su condición de máximo favorito, el italiano Jannik Sinner logró hoy el bicampeonato en Wimbledon, tras derrotar al alemán Alexander Zverev en cuatro parciales y quedarse con el trofeo de campeonato en el All England.

Luego de comenzar en desventaja, tras perder el tiebreak del primer parcial, el N°1 del planeta sacó a relucir su mejor tenis y pudo dar vuelta el marcador, imponiéndose finalmente por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en 3 horas y 45 minutos de partido.

Zverev, 3° del mundo y 2° preclasificado del certamen, se había llevado el tiebreak del primer parcial, pero el N°1 del escalafón y campeón defensor respondió ganando el tiebreak del segundo y pasando a comandar el juego y el marcador del partido hasta el final.

Sinner went over to help Zverev up after he slipped during a break point.



Awesome sportsmanship 👏 pic.twitter.com/OAmG6LVrnA — ESPN (@espn) July 12, 2026

Paridad extrema desde el comienzo del encuentro, con ambos tenistas sólidos desde el fondo de cancha y contundentes en cada turno de servicio. De esa forma, la primera manga se definió en tiebreak, donde continuó reinando el «palo a palo».

No obstante, el teutón, reciente ganador de Roland Garros, su primera corona de Grand Slam como profesional, capitalizó su segunda chance de set y lo cerró con una poderosa derecha invertida que dejó parado y sin respuestas al italiano.

🔥 ¡CÓMO LO GRITÓ! Zverev cerró el primer set con un winner espectacular. 🙌



📺 Mirá #Wimbledon en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/d1mUbOs4SS — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 12, 2026

En el segundo parcial se repitió la misma tónica de partido. Tanto Zverev como Sinner no dieron dividendos en sus respectivos turnos de saque, al punto que ninguno llegó a generar situación de quiebre a lo largo de la manga.

En consencuencia, el partido llegó a su segundo tiebreak. Allí, Sinner sacó rápida ventaja de movida, ganando el primer punto con el alemán al saque y encaminando el marcador a su favor hasta poder sellar el 7-2.

La continuidad del partido fue un calco de lo ocurrido desde el principio, hasta promediando el tercer set, cuando ambos jugadores dispusieron de sus primeras grandes chances. Luego de salvar dos break points, Sinner quebró el saque de Zverev en el octavo juego y luego lo cerró por 6-3 con su saque.

😰 ¡Qué susto! La caída de Zverev preocupó a todos.



📺 Mirá #Wimbledon en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/UtE406bztO — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 12, 2026

El alemán bajó su nivel en el cierre del último set, tanto en golpes de fondo como en eficacia con el servicio, circunstancia muy bien aprovechada por el N°1 del plantea.

Si bien el teutón puso en aprietos a Sinner en el sexto juego del cuarto parcial, el italiano levantó una desventaja de 0-30, aseguró su game de saque y quebró inmediatamente después el servicio del N°3 del ranking, pasando a liderar 5-3 y dejando el triunfo servido en bandeja.

Finalmente, sacando rédito de la agresividad de fondo y su enorme talento para ganar puntos increíbles, Sinner hizo suyo el partido y levantó su sexta corona de Gran Slam, segunda consecutiva en Londres, la Catedral del tenis.

¡SINNER LO HIZO DE NUEVO! VENCIÓ A ZVEREV Y ES BICAMPEÓN DE WIMBLEDON. 🏆🇮🇹



📺 Mirá #Wimbledon en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/NrGemJQgdD — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 12, 2026

Títulos de Sinner en Grand Slam: Abierto de Australia 2024 (derrotó a Danill Medvedev), Abierto de los Estados Unidos 2024 (a Taylor Fritz), Abierto de Australia 2025 (a Carlos Alcaraz), Wimbledon 2025 (a Carlos Alcaraz) y Wimbledon 2026 (a Alexander Zverev).